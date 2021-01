Primarul Devei, susținere totală pentru Ludovic Orban: ne asumăm și victoriile și înfrângerile împreună

Primarul Devei, Nicolae Florin Oancea, își declară susținerea totală pentru liderul PNL, Ludovic Orban. El arată că Orban a trecut partidul printr-o perioadă foarte dificilă și a asumat guvernarea într-un moment foarte greu pentru România.

”Valoarea fundamentală a Partidului Național Liberal este libertatea de gândire.

Iar ceea ce ne face să fim un partid mare este unitatea.

Noi, liberalii, ne asumăm, împreună, și victoriile și înfrângerile. ÎMPREUNĂ.

Împreună am traversat cea mai neagră şi tensionată perioadă de după 1989, când pandemia ne-a pus vieţile în pericol. În fiecare zi aflam despre cineva drag care ne-a părăsit pentru totdeauna. Am pierdut oameni, am pierdut locuri de muncă, am pierdut bucuria copiilor de a merge la şcoală, bucuria de a ne întâlni cu părinţii şi cu prietenii, am pierdut viaţa noastră normală.

În faţa acestei provocări fără precedent, România avea nevoie de o guvernare responsabilă, curajoasă, eficientă.

Partidul Naţional Liberal şi-a asumat această uriaşă responsabilitate, atunci când toţi stăteau pe margine şi strângeau capital electoral din necazul oamenilor.

Împreună cu preşedintele PNL şi prim-ministrul Ludovic Orban, noi ne-am asumat acest risc politic, de a guverna pentru a scoate ţara din pericolul major al acestei molime devastatoare.

A fost o bătălie crâncenă, pentru că de deciziile noastre depindeau vieţile românilor.

Ludovic Orban a reuşit să ne scoată cu bine din această încleştare.

Şi nu ne abandonăm comandantul pe câmpul de luptă, când soarele începe să răsară.

Am izbândit împreună, continuăm împreună!

Nicolae-Florin Oancea

Primarul Municipiului Deva”, scrie Nicolae Oancea.