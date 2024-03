Primarul din Brazi a cumpărat brelocuri de 20.000 de lei: 'Am vreo 100 de uși și am zis să nu se mai amestece'

Primarul comunei prahovene Brazi, Leonaș Radu, a achiziționat din bugetul local sute de brelocuri personalizate, pentru a nu mai încurca, spune el, cheile de la instituțiile pe care le administrează.

Edilul a cumpărat 1.000 de brelocuri personalizate și spune că e posibil să nu-i ajungă.

„Păi, datorită faptului că am o grămadă de instituții, începând cu școlile, care și la mine la primărie, deci Primăria Brazi, am probabil că vreo 100 de uși și am zis în felul următor, ca să nu se mai amestece, că tot le puneam cu fel de etichete și avem şi un panou să fie ceva cu emblema comunei Brazi și să le folosim. Am patru săli de sport, am o grămadă de chei care sunt necesare. Fiecare cameră are o cheie. Nu știu dacă ați văzut școlile din comuna Brazi... am patru școli, patru grădinițe, patru săli de sport, Primăria... că nici nu știu dacă-mi ajung toate (n.r brelocurile). Dacă nu mă înșel, am luat 1.000 de brelocuri", a precizat primarul comunei Brazi.