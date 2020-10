Primarul din Constanţa, mesaj la final de mandat: Oraşul este fără datorii. A fost onoarea vieţii mele să fiu primarul dumneavoastră

Primarul Constanţei, Decebal Făgădău, a transmis, joi seară, un mesaj către constănţeni la final de mandat, după ce a piedut alegerile în favoarea candidatului Partidului Naţional Liberal, Vergil Chiţac, în care afirmă că rămân în implementare peste 50 de proiecte în diferite stadii şi că lasă municipiul fără datorii. În finalul mesajului, Decebal Făgădău menţionează că a fost onoarea vieţii lui să fie primarul constănţenilor, anunță news.ro.

Decebal Făgădău îşi începe mesajul afirmând că poate timpul şi vremurile nu au fost blânde cu el şi cu echipa sa în aceşti ultimi patru ani.

“Dragi constănţeni, la final de mandat vin în faţa dumnavoastră cu un mesaj pe care îl încep spunându-vă că sunt mândru de dumneavoastră şi că sunt mândru de oraşul nostru. Poate vremurile, poate timpul nu au fost cele mai blânde cu mine şi cu echipa mea. Poate aşteptările dumneavoastră, la fel ca şi ale mele, erau mai mari de la aceşti patru ani pe care i-am încheiat. Dar vă rog să mă credeţi, vă spun cu mâna pe inimă, că am lucrat zi de zi, cu pasiune, alături de echipa mea, pentru ca oraşul nostru să fie din ce în ce mai sănătos şi mai puternic”, a declarat Decebal Făgădău.

Citește și: Medicul Alexandru Rafila face noi recomandări! Ce trebuie sa faceți începând cu 15 octombrie

El a anunţat că rămân peste 50 de proiecte în implementare, în diferite stadii, care depăşesc 900 de milioane de lei, iar municipiul este fără datorii.

“Rămân peste 50 de proiecte în implementare, în diferite etape, proiecte cu fonduri europene, cu fonduri locale, cu fonduri guvernamentale, proiecte ce depăşesc 900 de milioane de lei ca valoare totală. Oraşul este fără datorii. 2% este unul dintre gradele de îndatorare cele mai scăzute din România. Practic, Constanţa nu are datorii.

Rămâne o echipă aici la Primărie, ce are criterii de integritate, ce are standarde, are proceduri şi care sper să lucreze din ce în ce mai mult, din ce în ce mai bine în slujba dumneavoastră. Pentru mine, a fost onoarea vieţii mele să fiu primarul dumneavoastră timp de patru ani. Mă rog la Bunul Dumnezeu să rămâneţi sănătoşi, puternici şi uniţi.

Aşa să ne ajute bunul Dumnezeu, dragi constănţeni!”, a mai afirmat Decebal Făgădău.

El a fost primarul Constanţei din 2016 şi a pierdut alegerile locale în faţa candidatului PNL, Vergil Chiţac.