Primarul Focșaniului îi dă de gol pe cei de la PNL și USR-PLUS, care au decis să împartă câte 200 de lei femeilor de 1 și 8 Martie

Primarul municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că PNL "a distrus" continuitatea tuturor proiectelor de investiţii din Focşani ca urmare a votului dat de consilierii liberali în şedinţa Consiliului Local prin care sumele destinate acestor proiecte au fost diminuate.

"Au ajuns să propună un amendament (...) prin care au distrus continuitatea tuturor proiectelor de investiţii şi tuturor planurilor municipalităţii, începute deja. Au tăiat toţi banii pentru Planul Urbanistic General al municipalităţii, plan aşteptat de cel puţin 13 ani de focşăneni, care şi-au construit locuinţe în extravilanul municipalităţii şi nu pot beneficia nici de nomenclatorul stradal, nici de utilităţi, de multe alte avantaje. Plus că PUZ-ul reglementează atragerea în intravilan a unei suprafeţe extrem de importante, de 140 de hectare, care duce la atingerea unei ţinte impuse de UE, aceea de 26 de mp de spaţiu verde pe cap de locuitor, pe de o parte, şi, pe de altă parte, blochează inclusiv proiectul de construire a Spitalului Judeţean. (...) Au tăiau bani de la finanţarea reţelelor de gaze, a aducţiunilor de apă canal, energie electrică la extinderea de la Şcoala nr. 3 (...). Mai mult decât atât, au blocat tot ce înseamnă proiecte în derulare existente în municipiul Focşani", a susţinut primarul.

Printre proiectele despre care a vorbit primarul se numără reabilitarea şi extinderea parcului Nicolae Bălcescu, a piaţetei Teatru şi Milcov, recondiţionarea şi modernizarea unor terenuri şi săli de sport, construirea a 14 locuri de joacă noi, lucrări de pe mai multe străzi din municipiu, precum şi partea de finanţare a primăriei pentru mai multe proiecte cu fonduri europene.

În cadrul şedinţei Consiliului Local de joi seara, consilierii PNL au propus diminuarea bugetelor pentru aceste investiţii, banii rămaşi urmând a fi utilizaţi pentru achiziţia a 30.000 de vouchere cadou pentru femeile din municipiu Focşani, cu ocazia zilelor de 1 şi 8 martie.

Primarul susţine că iniţiativa consilierilor PNL a plecat de la faptul că cele două "doamne viceprimar" ale municipiului Focşani, alese săptămâna trecută, ar fi fost nemulţumite de birourile care le-au fost date.

"Având în vedere că primăria municipiului Focşani are în componenţa sa un număr destul de mare de angajaţi, am stat şi am analizat cu atenţie posibilitatea de a le oferi cele mai bune condiţii de lucru doamnelor viceprimar. Şi am găsit ca soluţie principală, de fapt, singura viabilă, la parterul clădirii, două birouri, cu un secretariat comun, în care să-şi desfăşoare activitatea. De aici, acuzaţii total nefondate, că ar fi un beci cu murături etc. Şi o să facem o zi a porţilor deschise să invităm toţi cetăţenii din municipiul Focşani să vadă atât spaţiile în care urmează să-şi desfăşoare activitatea doamnele viceprimar, cât şi spaţiile şi birourile celorlalţi angajaţi din primărie, în care sunt înghesuiţi patru sau cinci angajaţi, pe 20-30 de metri pătraţi", a spus Misăilă.

Acesta a făcut apel la unitate către toţi consilierii locali pentru finalizarea proiectelor pentru municipiul Focşani.

"Oameni buni, terminaţi cu demagogia, cu aceste lupte intestine. Haideţi odată să ne unim forţele. Suntem un oraş al unirii, să facem cinste acelui oraş şi să îl aducem acolo unde ne dorim cu toţii. Să fie un oraş european, să implementăm proiectele pentru care ne-am zbătut. Avem peste 36 de proiecte în valoare de peste 128 de milioane de euro semnate, din care s-au atras în municipiul Focşani, doar în mandatul precedent, aproape 30 de milioane de euro. Iar acum, când suntem pe final să implementăm cât mai multe dintre ele, ne blocăm, fără a veni cu o alternativă, cu o soluţie clară. Eu tot am speranţa că în aceşti patru ani de zile vom putea avea totuşi o colaborare, măcar pe ce înseamnă dezvoltarea municipiului Focşani şi ducerea până la capăt a acestor proiecte", a afirmat Misăilă.

