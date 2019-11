Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea: 'Dăncilă nu este om? Iohannis a spus că vrea să se întâlnească cu oameni'

Gabriela Firea a precizat, vineri, că și Viorica Dăncilă este om, în condițiile în care președintele Klaus Iohannis a anunțat că se va întâlni în campania pentru prezidențiale cu oamenii, însă refuză dezbaterea cu fostul premier, anunță MEDIAFAX.

„Era bine să dezbată și cu Firea. Am înțeles că a spus domnul Iohannis că vrea să se întâlnească cu oameni. Întreb și eu - nu retoric: doamna Dăncilă nu este om? Înțeleg că dacă e candidat PSD, e femeie, este fost prim-ministru, e candidatul din turul al doilea - toate aceste aspecte o configurează a fi subom? Asta mă duce cu gândul când aud o declarație de tipul: Vreau să mă întâlnesc cu oameni”, a spus Firea la România TV.

Primarul Capitalei a mai precizat că președintele României nu este într-o „poziție bună” dacă refuză dialogul.

La ora transmiterii știrii, Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidențiale, îl așteaptă pe Klaus Iohannis, candidatul PNL la prezidențiale, la Palatul Parlamentului, cu o scenă pregătită pentru dezbatere, în spatele celor două pupitre amplasate fiind trecute numele candidaților.

În replică la invitația fostului premier, în cursul zilei de vineri, Klaus Iohannis a afirmat că a vrut ca în această campanie electorală să întâlnească cât mai mulți oameni și o lasă pe Viorica Dăncilă să își facă singură campanie.

„Eu am spus din capul locului că în această campanie vreau să întâlnesc cât mai mulți oameni și am reușit. O astfel de campanie este o ocazie extraordinar de bună de a intră în contact cu oamenii și asta am făcut. Sunt bucuros și mulțumit că am făcut-o”, a spus Iohannis.