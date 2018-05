Primarul General, Gabriela Firea: Am finalizat primul spital pentru copii construit in Capitala in ultimii 30 de ani!

Primarul General, Gabriela Firea, impreuna cu Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila si Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, au inaugurat astazi, 14 mai, noul spital clinic pentru copii "dr. Victor Gomoiu".

Primarul General, Gabriela Firea: "Spitalul Clinic de Copii 'Doctor Victor Gomoiu' este primul spital pentru copii construit in Capitala in ultimii 30 de ani! De asemenea, acesta este primul spital care asigura activitati de asistenta medicala, de educatie academica si de cercetare stiintifica in domeniul de pediatrie din Romania, construit si dotat de Municipalitate.

Noul spital are de sase etaje, este construit in curtea actualei unitati sanitare, veche de aproape o suta de ani, fiind proiectat si realizat respectand toate standardele UE, fiind dotat cu aparatura si echipamente medicale de ultima generație. Totodata, in locul vechiului spital va fi construit un centru de excelenta in oncologie precum și un minihotel unde se pot caza insotitorii copiilor. De asemenea,toate sectiile si compartimentele din vechiul spital (sectia clinica de pediatrie, sectia clinica neurologie, gastroenterologie, pneumologie, alergologie, ORL, cardiologie pediatrica, recuperare) au fost mutate in noua cladire, dotate cu aparatura de ultima generatie si sunt functionale inca din data de 23 aprilie a acestui an.

Mai mult decat atat, avand in vedere ca odata cu extinderea spitalului s-a marit numarul specializarilor, pentru cele sapte sectii nou infiintate (ortopedie, chirurgie pediatrica, diabetologie, endocrinologie, hematologie, oncologie pediatrica si dermatologie) se vor finaliza dotarile si se vor angaja de urgenta medici specializati in aceste domenii".

Numarul paturilor a crescut de la 157 la 222 (din care paturi de spitalizare continua 202 si spitalizare de zi 20 de paturi) si 50 paturi pentru insotitori, spitalul extinzandu-se de la aproximativ 5.660 m2 la 19.260 mp (suprafata construita). De asemenea, numarul salilor de operatie a crescut de la 2 existente, deservind o singura specialitate (ORL) la 10 (2 sali operatii ORL, 4 sali operatii chirugie pediatrica si 4 sali de operatie pentru ortopedie pediatrica).

Noul spital are 124 de locuri de parcare (o parcare subterana destinata personalului medical, cu o capacitate de 52 de locuri; o parcare supraterana destinata vizitatorilor/pacientilor de 67 de locuri si 5 locuri de parcare pentru ambulante).

S-au deblocat lucrari incepute inca din anul 2012

Totodata, Primarul General a explicat ca, la preluarea mandatului, santierul acestui spital era complet blocat: "Lucrarile, incepute in anul 2012, au fost sistate la finele anului 2014, din cauza neasigurarii platilor pentru constructor si consultant si a neintelegerilor dintre acestia. Un an intreg s-a pierdut din cauza ca primarii interimari nu au miscat un deget pentru a debloca lucrarile. La preluarea mandatului, am aflat ca avem deja plati restante de 36 de milioane lei. Intr-o singura luna am identificat problemele, am supus aprobarii CGMB reactualizarea indicatorilor tehnico-economici, iar lucrarile au fost reluate. Costul final al lucrarii este de 222 milioane de lei (48 milioane euro), platiti integral in acest moment".

"Noul spital arata exact asa cum trebuie sa arate un spital in anul 2018"

La randul sau, Primul ministru al Romaniei, Viorica Dancila, a felicitat-o pe Gabriela Firea, pentru realizarea acestui spital ultramodern: "Aceasta investitie este foarte importanta pentru noi toti si imi exprim speranta ca vom inaugura impreuna cat mai multe spitale. De asemenea, sunt convinsa ca veti duce la bun sfarsit proiectul spitalului metropolitan, un obiectiv de investitii esential pentru sanatatea romanilor".

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea: "Sunt foarte impresionata de tot ce am vazut astazi aici: noul spital dr Victor Gomoiu arata exact asa cum trebuie sa arate un spital in anul 2018, atat din punct de vedere medical, functional, cat si ca aspect, dotat cu aparatura ultraperformanta si cu circuitele care respecta toate normele europene.

In final, Primarul General a amintit ca Municipalitatea are in derulare mai multe programe din domeniul sanatatii: "chiar astazi s-au deschis ofertele pentru achizitia a 100 ambulante noi, care vor fi puse la dispozitia SABIF, iar in scurt timp speram sa putem anunta castigatorul acestei licitatii. De asemenea, reamintesc faptul ca suntem in procedura de achizitie a 500 de apartamente pentru medici si asistente".

Primarul General, Gabriela Firea, a multumit premierului pentru suport: "Avem sprijinul total al Primului ministru pentru preluarea, in perspectiva, si a altor unitati medicale din Bucuresti, de la Ministerul Sanatatii la Primaria Capitalei, pentru ca avem impreuna un parteneriat moral pentru oameni. Consider ca atata vreme cat Municipalitatea are resurse suficiente le poate indrepta si catre anumite spitale care acum sunt in administrarea Ministerului Sanatatii".