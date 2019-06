Primarul liberal al Timişoarei, Nicolae Robu, în război cu USR: 'Joc politicianist sub sloganuri frumoase şi atât'

După ce a pierdut alegerile europarlamentare atât în Timişoara, cât şi în Timiş, primarul Nicolae Robu, care este şi preşedinte al PNL Timiş, duce un adevărat război pe plan local cu USR. Edilul îi acuză pe reprezentanţii Uniunii că blochează un proiect major în domeniul sănătăţii.

"IATĂ CE ÎNSEAMNĂ CU ADEVĂRAT USR: JOC POLITICIANIST SUB SLOGANURI FRUMOASE ȘI-ATÂT!

După o jumătate de secol în care nimic semnificativ nu s-a făcut în infrastructura orașului -niciun pod, niciun pasaj, nicio stradă nouă, nicio lărgire de arteră de trafic, niciun spital, nicio școală -pardon, una s-a făcut, totuși-, niciun lăcaș de cultură, niciun stadion sau măcar teren de sport, nicio amenajare între blocuri etc., etc.-, în 7 ani de zbatere, de dedicare în spirit kamikaze, am transformat orașul radical, sub sloganul “Nu vorbe, fapte!”.

Acum, vrem să demolăm clădirile prăpădite din zona Clinicile Noi, păstrând doar clădirea principală și să construim în loc un nou corp de clădire, ultramodern, pt Spitalul Municipal și o parcare publică subterană pe 2 niveluri.

Ei bine, ne izbim de cei ce operează, dimpotrivă, cu deviza “Nu fapte, vorbe!”, fapte neputând să etaleze, iar la vorbe dovedindu-se meșteri mari!

După ce au încercat să blocheze proiectul Complex Sportiv și de Agrement în Calea Lipovei, liderii USR -formațiune ce a primit, ca cec în alb, votul atâtor și atâtor cetățeni de bună credință, însetați de un mai bine pt orașul lor, pt țara lor, cetățeni pe care eu îi stimez și care, mulți dintre ei îmi arată că și ei mă stimează-, încearcă acum să blocheze construirea acelui nou corp la Spitalul Municipal și a parcării subterane! Nu vă vine să credeți, sunt convins, stimați simpatizanți USR, pt că dv n-ați face niciodată ce fac cei pe care i-ați creditat și care înseamnă, din păcate ei și nu dv, de fapt, oficial, USR! Dar acesta este purul adevăr, credeți-mă și vă veți lămuri “pas cu pas”, vorba actualului și viitorului Președinte al României, Klaus Iohannis.

Nu ne vom lăsa, însă! N-o să lăsăm Timișoara încă 10 ani cu condiții atât de depășite de vremuri pt actul medical! Așa cum am construit noul corp la Spitalul de Copii, care este aproape gata -demisol, parter, 6 etaje și pistă pt elicopter pe acoperiș-, vom construi și noul corp la Spitalul Municipal! ACUM, nu peste 10 ani, pt că o altă deviză a noastră este “Viitorul acum!”. Evident, vom pleda, în continuare, pt Spitalul Regional, o investiție imensă, ce nu poate fi susținută de la bugetul local și o vom face și direct și prin Alianța Vestului, al cărei prim Președinte sunt", scrie Robu pe Facebook.