Primarul municipiului Suceava i-a solicitat premierului Ludovic Orban să reanalizeze măsurile de carantină

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, miercuri, că i-a solicitat premierului Ludovic Orban să reanalizeze situaţia privind păstrarea măsurii carantinării după 15 mai, pentru ca pierderile economice pentru oraş să nu fie foarte mari potrivit Agerpres.

''Am comunicat luni după-amiază premierului Ludovic Orban şi ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, faptul că sucevenii sunt nemulţumiţi că aceste măsuri de relaxare nu se aplică şi la Suceava (...) Cu argumente vom solicita să se reanalizeze situaţia de la Suceava (...) Ştiu că poate aţi stat în casă cinci săptămâni, nu mai aveţi răbdare. Este foarte important din punct de vedere psihic, dar este foarte important şi pentru activităţile economice. Astăzi oraşul nostru este în suferinţă din punct de vedere economic, pentru că multe afaceri sunt închise. Oamenii de afaceri se plâng că nu au forţă de muncă. Aceste măsuri de carantină, cu aceste filtre în oraşul nostru, au dus la scăderea numărului de muncitori care intră în Suceava şi lucrează la diverse firme. Trebuie să facem tot posibilul să relaxăm aceste deplasări în interesul activităţilor economice, pentru că dacă ne uităm din punct de vedere sanitar, al epidemiei, şi să facem o comparaţie cu ce era acum cinci săptămâni, când am intrat în carantină, astăzi parcă suntem puţin mai liniştiţi. Dacă nu se iau măsuri de relaxare a carantinării, murim din punct de vedere economic'', a spus Ion Lungu.Primarul a solicitat conducerii DSP Suceava să realizeze o situaţie a persoanelor infectate cu noul coronavirus, dar şi a celor vindecate, pe localităţi, pentru ca situaţia să fie relevantă în perspectiva unei decizii privind ridicarea măsurii de carantinare a oraşului."Situaţia globală nu spune mai nimic dacă ne referim la municipiul Suceava. Un indicator foarte important care trebuie urmărit este numărul de persoane bolnave, pozitive, la o mie de locuitori, cazuri active, cum le spune DSP. Este o situaţie pe care o urmăresc şi o analizez în fiecare zi şi am rugat DSP să ne pună la dispoziţie aceste date. Dacă discutăm concret, la ziua de ieri, în Suceava sunt 783 de cazuri pozitive, din care s-au vindecat 388 de persoane şi total cazuri active 402 persoane. Acest indicator se raportează la o mie de locuitori ai oraşului. Şi aici sunt două modalităţi de raportare. Dacă ne raportăm la numărul de persoane de la recensământul din 2011, care nu este concludent, cu 90.121 locuitori, astăzi avem în Suceava 4,33 persoane la o mie de locuitori. Cred că este corect să luăm numărul de persoane de la Direcţia de Statistică, care este 128.007, ceea ce înseamnă că numărul cetăţenilor infectaţi la o mie de locuitori este de 3,14. Acest indicator a scăzut semnificativ dacă îl comparăm cu cel de acum o lună de zile. Trebuie să urmărim ca acest indicator să scadă şi eu sper că în perioada următoare se va întâmpla acest lucru", a mai spus primarul Ion Lungu.