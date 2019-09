Primarul New York-ului renunţă la candidatura în cursa internă a Partidului Democrat pentru alegerile prezidenţiale din 2020

Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a anunţat că renunţă la candidatura în cursa internă a Partidului Democrat pentru alegerile prezidenţiale din 2020, potrivit news.ro

"Simt că am făcut tot ce am putut la aceste alegeri primare, dar clar nu e timpul meu. Aşa că pun capăt campaniei mele prezidenţiale şi îmi voi continua munca mea ca primar la New York", a declarat el pentru MSNBC.

El şi-a lansat candidatura în luna mai.

Ales pentru prima oară în 2013, Bill de Blasio este la al doilea şi ultim mandat de primar al New York-ului.