Ludovic Orban i-a LĂSAT MASCĂ pe pesediști: Sunt costernat de criticile premierului!

Criticile premierului demis, Ludovic Orban, cu privire la construirea unui spital în sectorul 1 al Capitalei nu au rămas fără răspuns. Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Daniel Tudorache anunţă că primăria de sector a organizat în luna decembrie licitaţia pentru construirea spitalului din nordul sectorului, iar ofertele ar putea fi deschise pe 22 februarie. Edilul susține că e „consternat” de criticile aduse Orban, conform News.ro.

Citește și: Marcel Ciolacu AMENINȚĂ PNL cu Avocatul Poporului dacă cele 25 de OUG ajung în Monitorul Oficial: Vom opri acest şir de ilegalităţi

Prezent duminică la Conferinţa Extraordinară a PSD Bucureşti, Daniel Tudorache s-a declarat „consternat” de criticile aduse de premierul Ludovic Orban modului în care administraţia locală a Bucureştiului gestionează problema spitalelor.

„Domnul Ludovic Orban a fost candidat în colegiul din sectorul 1, am muncit împreună, am făcut campanie împreună în 2012 şi ce a declarat ieri m-a lăsat, nici nu ştiu cum să spun, deja cred că e inuman. Cum poţi să spui tu că Bucureştiul nu are nevoie de spitale, de spital în sectorul 1?” a apus Daniel Florea.

„Pot să vă spun că am dat drumul la licitaţie în luna decembrie şi pe 22 februarie avem termenul de depunere a ofertelor. El spune că le facem doar pe hârtie, cum poţi să dai drumul la o licitaţie doar pe hârtie. Eu îmi dau seama că Ludovic Orban nu vrea să investească în sănătate, el vrea să ducă toţi banii către spitalele private. (...) noi vrem să investim în spitalele de stat şi o vom face, indiferent de ceea ce îşi doresc PNL-ul şi Ludovic Orban. Pe 22 februarie, dacă nu va exista o prelungire de 15 zile,sper să avem un câştigător, după care vom da drumul şi la construcţie în zona de nord a sectorului 1 ” a spus Tudorache

Acesta a precizat că viitorul spital va avea în jur 1000 – 1100 de paturi şi în el vor fi relocate trei spitale: Spitalul Floreasca, Spitalul de Arşi şi Institutul Mama şi Copilul.

Premierul Ludovic Orban a declarat sâmbătă, că în Bucureşti „toată lumea construieşte spitale”, referindu-se la promisul spital Metropolitan şi la spitalul promis de primarul sectorului 1, afirmând că acestea sunt proiecte pe hârtie, în timp ce calitatea serviciilor spitaliceşti în spitalele administrate local „scade continuu”.

„Trebuie să începem să nu mai privim administraţia din perspectiva unor obiective politico-electoraliste. (...) Nevoile reale ale oamenilor nu pot fi rezolvate cu bairamuri, cu lefuri nesimţite ş cu resurse aruncate pe apa Dâmboviţei”, a mai spus Ludovic Orban.