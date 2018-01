Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, după ce a fost audiat de poliție: 'Nu putem să aruncăm cu învinuiri asupra oamenilor'

Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, de la PNL, spune că a fost audiat în calitate de martor în dosarul penal deschis la Poliţia Timiş în cazul porţii de la intrarea în Timişoara care s-a prăbuşit în timpul furtunii din septembrie 2017, iar un tânăr şi-a pierdut viaţa. Robu a spus că nu este un lucru neobişnuit ca primarul să fie şi el audiat, susţinând că el nu are nicio responsabilitate în acest caz.

„I se pare cuiva ceva nefiresc ca primarul să fie şi el întrebat despre acel obiectiv care a produs o victimă, sigur, nu se ştie din cauza cui. Nu putem să aruncăm cu învinuiri asupra oamenilor. S-a pierdut o viaţă de om acolo. Viceprimarul a fost şi el întrebat pentru că autorizaţia de construcţie e semnată de el, eu nu am nicio semnatură acolo. La noi se face atâta tam-tam când cineva cu funcţii trebuie să dea cu subsemnatul cum se zice. E normal, depune unul o plangere, păi ce trebuie să facă procurorul? Normal că trebuie să clarifice”, a declarat Nicolae Robu, într-o conferinţă de presă, scrie news.ro.

Primarul a mai spus că iniţial el a dorit demolarea porţilor de intrare în oraş.

„M-au întrebat ce ştiu eu despre istoria acelei porţi. Le-am spus ce am spus şi public, că nu ştiu altceva. Au apărut discuţii la un moment dat cât de urâte sunt porţile de intrare în oraş. Prima mea reacţie a fost să demolăm. Am şi desfiinţat pe Calea Şagului. Pe Girocului e încă în picioare că e reţeaua de gaz. Cand a venit vorba de cele două, cea de pe Calea Aradului şi cea de pe Calea Lugojului, mi s-a adus la cunoştinţă că sunt solide”, a declarat Robu.

Edilul a mai spus că s-a făcut expertiză, iar în urma acesteia s-a decis ca cele două porţi să fie renovate, însa Robu a ţinut să precizeze că el nu s-a implicat deloc.

„S-a făcut expertiza de rigoare şi a apărut un număr de operaţii care erau permise, chiar recomandate în raportul de expertiză. Am spus bun, le facem. (…) Nu am fost implicat deloc, mi se mai spunea că e aproape gata şi că cele două porţi arată frumos. A fost publicare pe SEAP. Era în limitele valorice care permit atribuire directă, dar s-a făcut cu anunţ public. Habar nu am de detalii că nu m-am implicat niciodată în atribuiri. Niciodată nu am cerut nimănui să încalce legea. Unele lucruri făcute de om nu rezistă. De ce trebuie să privim că s-a prăbuşit poarta din cauza unei erori umane? Păcat că s-a pierdut o viaţă de om şi daca e cineva vinovat, să răspundă”, a mai spus primarul.

Întrebat dacă se simte responsabil de pierderea unei vieţi omeneşti, Robu a spus că nu este el cel responsabil.

„Cum aş putea să mă simt eu responsabil pentru ce s-a întâmplat?”, a declarat Robu care a adăugat că lucrarea la poarta de intrare de pe Calea Lugojului a fost una de cosmetizare.

„S-a făcut o intervenţie de cosmetizare. Ştiţi bine că îţi trebuie autorizaţie de construcţie şi dacă pui o firmă pe clădire. Dacă se prabuşeşte construcţia la o furtună e pentru că a fost pusă firma? Nu îl acuz pe unul că din cauza lui s-a pierdut viaţa unui om”, a mai precizat primarul.

Nicolae Robu a fost audiat la Poliţie, vineri, alături de viceprimarul Dan Diaconu, în dosarul penal privind prăbuşirea porţii din Calea Lugojului, în timpul furtunii din 17 septembrie 2017, peste maşina în care se afla un tânăr de 24 de ani, omorându-l. Poarta fusese reparată cu doi ani înainte şi a costat peste 50.000 de euro. O poartă similară a fost cosmetizată cu aceeaşi sumă de bani şi pe Calea Aradului, însă după furtună aceasta a suferit unele modificări, în urma unei decizii a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

