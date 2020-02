Primarul unei comune din Gorj a adoptat... un măgăruș abandonat

Primarul comunei Drăguțești, județul Gorj, Ion Popescu, a adoptat un măgăruș abandonat de ciobani, pe străzile din localitate. „Roby” a ajuns vedetă locală, după ce și-a găsit adăpost în gospodăria edilului, transmite corespondentului MEDIAFAX.

În momentul în care a fost abandonat de ciobani în comuna Drăguțești, măgărușul „Roby” era slăbit și neîngrijit.

Primarul din localitate, Ion Popescu, a aflat că se plimbă dintr-un sat în altul și a decis să îl adopte.

„Eu sunt iubitor de animale, mai am câțiva câini, mai dau mâncare la o vulpiță, un pui de vulpe, care trăiește pe câmp, care a rămas fără mamă, de când sunt mic iubesc animalele. Dacă fluier, vulpița vine ca un cățeluș la mine. Am avut ciobani în tranzit, prin comuna Drăguțești și oamenii respectivi au abandonat măgărușul. Tot vedeam pe Facebook că este la Urechești, că este la Cârbești, am alergat după măgăruș câteva săptămâni și nu îl găseam. Era vai de mama lui săracul, nici nu mai putea să meargă, avea copitele întoarse invers. Îl am acasă de o lună. Am adus un potcovar, i-a curățat unghiile, am mai adus un veterinar, l-am deparazitat, acum este bine, s-a împrietenit cu armăsarul meu”, a declarat, corespondentul MEDIAFAX, Ion Popescu, primarul comunei Drăguțești.

Numele măgărușului a fost ales de copiii din localitate.

„Copiii îl strigau Robiță, Roby, Roberto, sunt îndrăgostiți de el, toți vin la măgăruș. Îl țin la grajd, lângă mine. Eu le întrețin, sunt iubitor de animale, nu las pe alții. Am o pelerină, o husă pentru animale, ziua îl scot afară pe Roby, ei au nevoie de lumina soarelui. Este prietenos, răspunde la nume și, dacă îi dau drumul, Roby se ține după noi. Am nepoțeii, copiii vecinilor care vin să-l vadă. Mai am două căprioare pe câmp, le las mâncare iarna. Eu am crescut la bloc, e inexplicabil cum de sunt atât de atașat de animale. În urmă cu doi ani am salvat o lebădă, care acum e pe Jiu”, a adăugat Ion Popescu.