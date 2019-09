Primele imagini de la locul în care olandezul s-a sinucis: Ce au făcut olandezii ca să acopere cadavrul - FOTO

Poliția din Olanda a anunțat că individul care a violat-o și ucis-o pe fetița de 11 ani din Dâmbovița s-a sinucis! Conform poliției, criminalul a intrat intenționat cu mașina într-un TIR și a murit pe loc. Totul s-a întâmplat în Escharen.

Procuratura din provincia Brabantul de Nord a confirmat sinuciderea cetățeanului olandez suspectat de uciderea unei fetiţe în judeţul Dâmboviţa, relatează presa locală. Poliția a încercuit cu prelate locul accidentului, pentru ca nimeni să nu vadă ce e acolo.

Potrivit autorităților olandeze, suspectul a intrat cu mașina într-un camion pe o șosea din zona localității Escharen, informează site-ul AD.nl.

Presa olandeză relatează despre cazul suspectului Johannes Visscher, un bărbat de 47 de ani suspectat că a omorât o fetiţă în localitatea Gura Şuţii din judeţul Dâmboviţa.

Op de Vegetasscheweg in #Escharen toen wij onderzoek naar de dood van een persoon, wat in eerste instantie leek op een ongeval met een vrachtwagen. Inmiddels gaan we er van uit dat deze persoon zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt.