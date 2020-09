Primetime Emmy 2020 - Jeremy Strong, desemnat cel mai bun actor într-un serial dramatic

Jeremy Strong a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Primetime Emmy pentru cel mai bun actor distribuit în rolul principal dintr-un serial dramatic, cu interpretarea sa din producţia de televiziune ''Succession'', informează AFP preluat de agerpres.

La această categorie au mai fost nominalizaţi actorii Jason Bateman ("Ozark"), Sterling K. Brown ("This is Us"), Steve Carell ("The Morning Show"), Brian Cox ("Succession") şi Billy Porter ("Pose").În 2019, premiul la această categorie a revenit actorului Billy Porter pentru rolul din producţia de televiziune "Pose".Cea de-a 72-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune, se desfăşoară la Staples Centre din Los Angeles, în cadrul unei ceremonii virtuale, prezentate de Jimmy Kimmel.