Primetime Emmy 2020 - Lista principalelor trofee atribuite în cadrul celei de-a 72-a ediţii

Cea de-a 72-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune, a fost dominată de producţiile ''Schitt's Creek'', ''Succession'' şi ''Watchmen'', relatează agerpres.

Prezentăm mai jos lista celor mai importante trofee atribuite duminică seară la Los Angeles.



Cel mai bun serial dramatic - ''Succession'' (HBO)

Cel mai bun serial de comedie - ''Schitt's Creek'' (Pop TV/Netflix)

Cea mai bună miniserie TV - ''Watchmen'' (HBO)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie - Eugene Levy (''Schitt's Creek'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie - Catherine O'Hara (''Schitt's Creek'')

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic - Jeremy Strong (''Succession'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic - Zendaya (''Euphoria'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie - Dan Levy (''Schitt's Creek'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie - Annie Murphy (''Schitt's Creek'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic - Billy Crudup (''The Morning Show'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic - Julia Garner (''Ozark'')

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Mark Ruffalo (''I Know This Much Is True'')

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Regina King (''Watchmen'')

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Yahya Abdul-Mateen II (''Watchmen'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Uzo Aduba (''Mrs. America'')

Cea mai bună regie a unui serial de comedie - Andrew Cividino şi Daniel Levy ("Schitt's Creek'')

Cea mai bună regie a unui serial dramatic - Andrij Parekh ("Succession'')

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Maria Schrader ("Unorthodox")

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic - Jesse Armstrong ("Succession")

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie - Daniel Levy ("Schitt's Creek")

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune - Damon Lindelof şi Cord Jefferson ("Watchmen").