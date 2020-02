Primii patru miniştri propuşi în Guvernul Orban 2 au fost audiaţi în Parlament: Trei avize negative și unul pozitiv

Primii patru miniştri propuşi în Guvernul Orban 2 au fost audiaţi, luni, în Parlament, dar numai unul dintre ei a primit aviz pozitiv din partea comisiilor reunite. Este vorba de Nicolae Ciucă, propus la Apărare, în timp ce Costel Alexe, Florin Cîţu şi Marcel Vela au primit aviz negativ, anunță MEDIAFAX.

Primii patru liberali propuşi în Guvernul Orban au fost audiaţi, luni, în comisiile reunite ale Parlamentului. Dintre aceştia, doar unul a primit undă verde pentru un nou mandat la minister. Este vorba de Nicolae Ciucă, propus la Ministerul Apărării, pe care îl conduce şi în prezent.

Deşi PNL a anunţat public că nu va vota învestirea propriului Guvern pentru a se ajunge la alegeri anticipate, liberalii din comisii şi-au susţinut miniştri la audieri. Aceștia și-au prezentat activitatea din primele trei luni de guvernare.

Costel Alexe, propus la Mediu, Florin Cîţu, propus la Finanţe, şi Marcel Vela, propus la Interne, au primit aviz negativ la audierile din comisiile Parlamentului.

Acestea nu au fost lipsite de scandal. Florin Cîţu, ministrului desemnat al Finanţelor, a fost ţinta senatorilor PSD Daniel Zamfir şi Eugen Teodorovici.

„Suntem într-o procedură unică de la Revoluţie încoace. Suntem într-o procedură de neînvestitură a cabinetului, nu de învestitură. Aşadar, întrebările legale de ce vrea să facă domnul ministru cred că sunt inutile, pentru că dumnealui nu vrea să continue la Ministerul Finanţelor”, a spus Daniel Zamfir.

Aleşii din Comisia de mediu au decis că Costel Alexe nu mai este capabil să conducă Ministerul Mediului, deși aceeași comisie i-a dat însă un aviz pozitiv la învestirea Guvernului Orban 1.

Costel Alexe a susţinut, după audiere, că membrii comisiei nu au înţeles mesajul pe care a vrut să îl transmită. „Îmi exprim regretul că, deşi le-am prezentat tot ce am găsit, tot ce am făcut în aceste trei luni şi evident ce vom face în perioada următoare, nu au înţeles că este în beneficiul lor să aibă un ministru competent într-un guvern liberal care să le rezolve problemele. Am un singur regret, că nu pot apăsa acel buton prin care să redau României aceşti trei ani pe care i-a pierdut sub guvernarea social-democrată”, a spus Alexe.

Marcel Vela le-a cere aleşilor din Comisie să nu îi ia apărarea, doarece se consideră „călit”. „Nu trebuie să imi luaţi apărarea, dragi colegi. De 3 luni de zile, sunt călit”, a spus Vela, în timpul audierii.

Audierile vor continua marți, cu Virgil Popescu, ministru propus la Economie, Cătălin Predoiu, propunerea pentru Justiţie, Monica Anisie, propunerea la Educaţie.

Parlamentarii vor vota învestirea Guvernului Orban pe 24 februarie.