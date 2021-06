Primul BMW Mini 100% Electric pentru competiţii sportive, pilotat la Super Rally Târgu Mureş

Primul BMW Mini 100% Electric din lume, adaptat pentru competiţii sportive, a fost pilotat, sâmbătă, în cadrul celei de-a doua etape din Campionatul Naţional de Super Rally care se derulează pe circuit stradal în centrul municipiului Târgu Mureş, de către preşedintele Federaţiei Române de Automobilism Sportiv (FRAS), Norris Măgeanu, potrivit agerpres.ro.

"Acest tip de competiţie are un plus, permite prezenţa tuturor tipurilor de maşini, nu doar cele de raliuri sau de viteză în coastă, sunt toate tipurile de maşini, de aceea spectatorii au ocazia să vadă de la maşini de formulă, maşini de tip Radical, la maşini tip GT, până la orice alt tip de maşini, avem un Logan modificat total a cărui caroserie mai seamănă a Logan, până la premiera aceasta pe care o marchez şi eu, Mini Electric, care este prima maşină Mini de competiţii din lume. Am fost prima ţară care am pus rollbar şi am construit această maşină pentru competiţii. Este extrem de rapidă şi, mai mult decât atât, motoarele electrice au o creştere liniară a vitezei, de la 0 la 150 km/h, viteza maximă care se atinge pe traseu aici, cresc foarte repede în viteză, singura încercare cu care ne luptăm un pic este încercarea de a evita supraîncălzirea bateriilor. Au din fabrică un sistem de protecţie pentru a evita încălzirea lor pe durata folosirii pe stradă. Dar în cadrul competiţiilor nu e vorba de aşa ceva, dar ne luptăm încă cu eliminarea acestor protecţii, în aşa fel încât să le facă să fie şi în siguranţă pentru piloţi'', a declarat, pentru AGERPRES, Norris Măgeanu.

Potrivit preşedintelui FRAS, în mod normal maşina Mini Electric are o autonomie de 200 - 250 de kilometri, însă în timpul competiţiei se pot face la performanţă maximă 4-5 tururi din traseul prevăzut pentru Super Rally Târgu Mureş.

"Dar suntem aici cu partenerii noştri care ne ajută să încărcăm foarte repede maşina pe perioada în care se stă în parcul de service, astfel încât la fiecare start bateria să fie la optimul de încărcare", a precizat Norris Măgeanu.

"A doua etapă din Campionatul Naţional de Super Rally se desfăşoară, sâmbătă, pe circuit stradal în centrul municipiului Târgu Mureş. O disciplină pe care am inventat-o în cadrul federaţiei, împreună cu Mihai Leu, pentru că am considerat că aceste zone din centrele oraşelor sunt interesante prin aducerea motorsportului aproape de spectatori. Pe lângă faptul că este interesant să ai ocazia să mergi cu maşina de competiţii printre borduri pe unde, în mod normal, se merge cu 30-40 km/h, iar noi, piloţii, atingem viteze de peste 100 km/h. Circuitul e foarte frumos, are şi o bucată de urcare, care vine după un viraj interesant, e construit frumos şi sper ca spectatorilor să le placă. Piloţii se mulează pe genul de trasee care li se oferă, îşi fac setările la maşini în aşa fel încât maşinile să fie cât mai bine pregătite pentru genul acesta de traseu. Diferă între ele, Mangalia a fost prima etapă, aceasta este a doua etapă, mergem la Deva, apoi la Bucureşti, în centrul Bucureştiului, fiecare are alt tip de trasee, alt tip de viraje, unele mai rapide, altele mai lente, dar, în ansamblu, scopul lor este acela de a veni către spectatori", a arătat Norris Măgeanu.

După ediţiile din 2018 şi 2019, caravana Super Rally a ajuns din nou la Târgu Mureş, în competiţia al cărei promotor este Mihai Leu, care a luat startul cu un Ferrari 458 Challenge după ce la prima etapă a pilotat un prototip Radical.

Mihai Leu a precizat că această competiţie a crescut foarte mult, este un campionat naţional nou şi peste tot unde au fost organizate astfel de etape a fost un public numeros.

"Este proiectul nostru, al meu împreună cu fiul şi soţia mea am făcut acest concept, funcţionează foarte bine, mulţi îşi doresc să vadă maşinile de aproape, să fie acolo lângă tot ce se întâmplă. La toate competiţiile de acest gen şi oraşele sunt promovate şi acesta este un lucru foarte bun pentru orice zonă din ţară. Am mai avut o etapă la Mangalia şi datorită acestei perioade nu am făcut publicitate. Numărul maxim de piloţi acceptaţi în această competiţie este de 36, astfel încât totul să se desfăşoare în intervalul de timp stabilit şi în condiţii foarte bune. Altfel este foarte posibil să nu ne încadrăm în timpul prevăzut. La Târgu Mureş piloţii apreciază foarte mult acest traseu şi au plecat întotdeauna cu o impresie foarte bună", a declarat Mihai Leu.

Runda de la Târgu Mureş a beneficiat şi de prezenţă internaţională, pe lângă francezul Jerome France, la bordul unui monopost Formula Renault, şi-au mai anunţat prezenţa italianul Ricardo Tarrabelli (Renault Clio R3) şi bulgarul Evgeni Yankov (Subaru Impreza).