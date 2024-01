Primul Centru Comunitate Terapeutică din România destinat persoanelor cu adicţii, inaugurat la Târgu Mureş

Asociaţia Social Med a inaugurat, luni, la Târgu Mureş primul Centru Comunitate Terapeutică din România, autorizat să furnizeze servicii pentru tratarea adicţiilor, prin abordarea multidisciplinară a dependenţelor, conform standardelor internaţionale, potrivit Agerpres.

Medicul primar psihiatru Ruxandra Ivan Vascan a afirmat, în timpul inaugurării, că experienţa internaţională a personalului medical din cadrul centrului va asigura programe terapeutice individualizate, cu rezultate clinice performante care vor răspunde nevoilor specifice ale fiecărui pacient care apelează pentru detoxificare, dezalcoolizare şi dependenţe, prin oferirea de tratamente complete de reabilitare, cu suport psihologic individualizat, în baza unui concept nou în medicina adicţiilor.

Beneficiarii centrului vor avea acces la spaţii de cazare amenajate la standarde înalte de confort, amplasate într-o zonă liniştită, iar procesul de reabilitare va integra aspecte psihosociale, somatice, va combina terapiile cognitive şi comportamentale cu metode medicamentoase avansate.

Reprezentantul Agenţiei Naţionale Antidrog, Radu Vasile Pop, a spus că din anul 2018 instituţia nu a mai primit nicio solicitare de deschidere a vreunui centru terapeutic pentru tratarea dependenţelor de droguri.

"Am primit un e-mail prin care ni se prezenta dorinţa de a avea un centru de genul acesta. Vă rog să mă credeţi că, având experienţa şi altor tentative şi intenţii de acest fel, am zis, ok, încă cineva doreşte să deschidă o comunitate terapeutică. Din 2018 nu s-a mai primit nicio solicitare. Au fost câteva comunităţi, dar care s-au închis şi mai există câteva centre de tip comunitate terapeutică ce lucrează. Dar un centru autorizat, un centru care să îndeplinească toate cerinţele şi condiţiile şi criteriile ordinului comun al Ministerului de Interne, al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii numărul 1.989 este acesta şi să ştiţi, comisia a fost destul de dură. (...) Dosarul nu este uşor, dar măcar suntem siguri că urmare a depunerii documentului, evaluării şi a specialiştilor şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească un asemenea spaţiu, s-a încadrat perfect. (...) Noi avem deja beneficiari care aşteaptă deschiderea centrului", a declarat Radu Vasile Pop.

Prefectul judeţului Mureş, Ciprian Dobre, a salutat înfiinţarea acestui centru unic în ţară, însă a precizat că, deocamdată, nici judecătorii care ar putea dispune urmarea unor tratamente pentru consumatorii de droguri şi nici părinţii nu ştiu cine va achita costurile acestor proceduri sau dacă statul ar putea deconta aceste tratamente.

"Ministerul Justiţiei poate suporta costurile de tratament într-un astfel de concept? Fiind singurul centru din ţară, întreb Ministerul Sănătăţii: poate deconta acest serviciu prin Casa Naţională de Sănătate? Nu trebuie nimeni să dea răspunsul, pentru că, din păcate, este o chestiune inedită pentru România. Din păcate, faptul că vorbeşti şi de Ministerul Sănătăţii, şi de Ministerul Justiţiei, şi de Ministerul Muncii, probabil ne dăm seama că nu avem acel savoir faire ca în Germania (...) De mâine judecătorii trebuie să poată dispune tratarea unui pacient. Eu, ca părinte, trebuie să ştiu dacă în România, Casa de Asigurări de Sănătate decontează serviciile exact ca la un computer tomograf, exact ca la un serviciu de recuperare. Şi exemplele, evident, pot continua", a spus Ciprian Dobre.

Între invitaţii care au participat, luni, la inaugurarea primului Centru Comunitate Terapeutică din România s-au regăsit ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Aneta Matei, secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii dr. Horaţiu Moldovan, prefectul judeţului Mureş, Dobre Ciprian, preşedintele Colegiului Medicilor Mureş şi preşedintele Senatului UMFST "George Emil Palade" Târgu Mureş, dr. Horaţiu Suciu şi alţii.