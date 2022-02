Primul convoi umanitar pentru Ucraina de la Semiluna Roşie a intrat în ţară

Primul convoi umanitar format din cinci TIR-uri care transportă aproximativ o sută de tone de ajutoare pentru populaţia ucraineană, de la Semiluna Roşie din Turcia, a intrat în această dimineaţă prin PTF Giurgiu pentru a ajunge în Ucraina.



Foto: (c) Camelia Bigan/AGERPRES



"Vreau să mulţumesc colegilor de la Semiluna Roşie. Este un prim pas, umanitatea nu are graniţe, solidaritatea este foarte puternică. Crucea Roşie Română a organizat în punctele de frontieră puncte de triaj, de prim ajutor de bază, suport psihologic şi servicii de restabilire a legăturilor cu familia. În toată ţara am început o campanie de strângere de ajutoare umanitare organizată de toate filialele de Cruce Roşie ale României, pentru a duce un ajutor umanitar în Ucraina în momentul în care culoarul de siguranţă umanitar va fi deschis. Astăzi i-am întâmpinat la intrarea în ţară pe cei de la Semiluna Roşie care au plecat cu primul convoi umanitar către Ucraina", a declarat luni, în vamă, directorul filialei de Cruce Roşie Giurgiu, Marian Măcelaru.



Coordonatorul echipei de la Semiluna Roşie din Turcia a spus că a mers deja la Vama Siret să vadă care este situaţia, iar turcii s-au mobilizat şi mai multe autocare au plecat să preia refugiaţii şi, totodată, s-au mobilizat pentru a trimite primele ajutoare în Ucraina.

Foto: (c) Camelia Bigan/AGERPRES



"Cu ajutorul din Turcia pe care îl transportăm astăzi vrem să ajungem până în Ucraina. Acum două zile prima echipă a fost în România şi a vorbit cu echipa de Cruce Roşie din România pentru a se organiza să ducă ajutoarele pe culoar spre Ucraina. Am luat legătura şi cu Crucea Roşie din Ucraina ca să poată să ducă ajutoarele. Am fost până la Siret, am văzut situaţia. Aseară, la Siret, la graniţă, am întâlnit şi un ucrainean de origine turcă, dar vrem să ajungem nu numai la ei, ci la toată populaţia. Crucea Roşie e un loc unit din lume şi ajutorul nu are limite, sufletul nostru trebuie să fie fără limite şi am văzut acelaşi umăr pe care îl pune şi Crucea Roşie din România. Din Turcia, cu convoiul am ieşit pe la Ankara, am avut un drum lung, acum, cu echipele noastre, vrem să ajungem cât mai repede în Ucraina cu ajutoarele noastre. Am văzut primire din toată inima şi din tot sufletul în România, vă mulţumim foarte mult, se vede că suntem o echipă oriunde în lume! Vrem ca ajutoarele să ajungă cât mai rapid la oamenii din Ucraina. Plecăm către Siret şi intrăm în Ucraina, pe la Cernăuţi, unde trebuie să luăm legătura cu Crucea Roşie din Ucraina, sperăm ca în seara asta să fim acolo", a declarat, pentru AGERPRES, coordonatorul convoiului de la Semiluna Roşie, Abdulah Kaia.



Potrivit acestuia, din acest prim convoi cu ajutoare care a plecat din Turcia de la Semiluna Roşie fac parte cinci TIR-uri care duc aproximativ o sută de tone de ajutoare constând în corturi, produse de igienă, o bucătărie de campanie, pături, saltele, materiale de dezinfecţie.