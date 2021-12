Primul ierarh din Sfântul Sinod care reacționează la documentul CE care a revoltat creștinismul: 'Aberant! Aberant și demonic! Ce să zicem că e la Crăciun?'

Parlamentul European a aprobat controversatul Raport Matici, iar Comisia Europeană a venit cu un nou atac la adresa creștinilor. Astfel, un document intern, retras ulterior, le ordona angajaților să nu mai folosească numele sărbătorilor creștine, de exemplu, în loc de Crăciun să folosească expresia sărbători de iarnă, și să evite numele de creștini. Biserica Ortodoxă Română și Vaticanul au reacționat vehement, iar controversatul document a fost retras, momentan.

Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, transmite că și comuniștii au mers pe aceeași cale și au sfârșit prin a fi ”cuceriți”. ”Aberant! Aberant și demonic! Cum să nu numești Nașterea Domnului „Crăciun” și cum să nu numești Învierea Domnului „Paști”? Ce să zicem că e la „Crăciun”? Moș Gerilă, cum au zis comuniștii de stil vechi?”, a spus, în predica sa, ierarhul din nordul țării.

PS Iustin a avertizat, totodată, că Bruxellesul nu va putea interfera în cultul ortodox, iar credincioșii nu trebuie să se teamă.

„Noi zicem sărbători creștine de iarnă. Comuniștii ziceau sărbătorile de iarnă. La Bruxelles este o dispută ca să nu se mai folosească cuvântul Crăciun și Paști. Aberant! Aberant și demonic! Cum să nu numești Nașterea Domnului „Crăciun” și cum să nu numești Învierea Domnului „Paști”? Ce să zicem că e la „Crăciun”? Moș Gerilă, cum au zis comuniștii de stil vechi? Ce să zicem că este la Crăciun? Sunt „sărbători de iarnă laice”? Nu, pentru noi este Crăciunul, este colindul, este Nașterea Domnului și ne pregătim pentru acest praznic mare și sfânt și nu-i luăm pe ei în seamă. Nu vă temeți! N-au ce căuta în rânduiala noastră sfântă. Nu ne pot impune nimic. Avem o Biserică prea puternică, prea hotărâtă, prea sfântă, care este a poporului și care are grijă de popor și care nu va accepta aceste jocuri diabolice pe care le fac oameni fără Dumnezeu. Pentru noi, cei care am trecut prin comunism, ne-a ajuns 45 de ani când am navigat cum am putut.

Comunismul n-a glumit, c-a venit cu tancurile și nu ne-a fost ușor. Biserica a fost înțeleaptă și a știut să conviețuiască cu un regim ostil, chiar să-l cucerească și să supraviețuiască lui. De ce zic să-l cucerească? Pentru că membrii de partid n-au fost atei. Recensământul din ’92 – toți comuniștii s-au declarat creștini. Înseamnă că Biserica i-a cucerit”, a declarat Preasfințitul Părinte.