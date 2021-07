Primul jucător în activitate din NBA care ajunge miliardar

Site-ul Sportico anunţă că jucătorul vedetă al echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, a devenit miliardar. El este primul jucător din NBA în activitate care intră în acest "club".

.@KingJames is the first player in a U.S. team sport to hit the three-comma club, but he won’t be the last, as a new generation of athletes hunts for big scores through equity deals. https://t.co/C1c5SbcXC6