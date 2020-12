Primul monolit de metal apărut în Franţa, la Deux-Sèvres

După o serie de descoperiri asemănătoare în lume, un monolit de metal şi-a făcut apariţia în Deux-Sèvres din Franţa. Obiectul a fost ridicat la Puits d'Enfer, între Niort şi Poitiers, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.

Potrivit franceinfo.fr, stâlpul metalic măsoară în jur de 2,70 metri şi 40 de centimetri şi cântăreşte 100 de kilograme. "Structura de metal a fost fixată la sol, înfiptă între două pietre", potrivit site-ului.

Autorul acestui nou monolit nu a făcut un mister despre identitatea sa. Este vorba de Ludovic, un sudor din regiune. "2020 este un an special, dur. Lumea culturii este acolo, vie. Pentru mine este un simbol cultural înainte de toate", explică el. Artistul povesteşte că a fost inspirat de monoliţii care au apărut în lume în ultimele săptămâni.

Primul monolit a apărut în Utah, Statele Unite, a fost revendicat de un colectiv cu sediul în New Mexico The Most Famous Artist. Un altul, în California, ar fi opera a patru artişti.

Alte structuri din metal au apărut în Europa dar nu au fost revendicate încă şi originea lor este necunoscută. În Marea Britanie şi în România, aceste opere alimentează fanteziile.

Luni, în Olanda un misterios monolit din metal a apărut în apropiere de o rezervaţie naturală, au onfirmat autorităţile. Turiştii au descoperit obiectul pe un teren privat în apropiere de rezervaţia naturală Kiekenberg, în provincia Frise.