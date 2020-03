Primul personaj homosexual animat din istoria Disney CENZURAT în Rusia și statele din Orient

"Tot înainte/ Onward", noul film al studioului de animaţie Pixar/ Disney, a fost cenzurat în Rusia şi interzis în mai multe ţări din Orientul Mijlociu (Kuwait, Oman, Qatar şi Arabia Saudită) din cauza unei scurte apariţii a unui personaj homosexual, potrivit Deadline.

Ciclopul mov Specter, o poliţistă interpretată de Lena Waithe ("Master of None", "Ready Player One"), spune: "Nu este uşor să fii părinte nou. Iubita fiicei mele nu încetează să mă tragă de păr". Potrivit actriţei, este vorba despre primul personaj homosexual animat din istoria Disney.

"Tot înainte", care spune povestea a doi fraţi elfi care vor să-şi întâlnească tatăl mort, rulează totuşi în cinematografe din Bahrain, Liban şi Egipt.

În Rusia, replica personajului a fost cenzurată. Cuvântul "iubita" a fost înlocuit cu cel neutru "partenera". Rusia a cenzurat deja anul trecut din motive similare filmele "Rocketman" şi "Avengers: Endgame".

Animaţia "Tot înainte/ Onward" este regizată de Dan Scanlon. Acţiunea este plasată într-o lume fantezistă. Doi spiriduşi adolescenţi, fraţi, pornesc într-o călătorie pentru a descoperi dacă mai există magie.

Între cei care şi-au împrumutat vocile personajelor se numără Julia Louis-Dreyfus, Wilmer Valderrama, Tracey Ullman şi Mel Rodriguez. Regizorul Dan Scanlon s-a inspirat din propria viaţă pentru acest film.