Primul serial TV coproducție ruso-americană va fi lansat în 2022

Un studio din Rusia, care a produs filmul "Leviathan" (foto), premiat la Festivalul de la Cannes, a anunţat luni lansarea primului serial TV rusesc realizat în coproducţie cu o platformă de streaming americană, care se va inspira din evenimente reale şi va prezenta povestea unui criminal în serie din Siberia, informează AFP, citată de Agerpres.

"Lansăm o premieră în Rusia, coproducţia unui serial realizat în colaborare cu platforma americană Topic, creată de compania First Look Media", a declarat directorul studioului Non stop Productions, Aleksandr Rodnianski. Inspirându-se din evenimente reale, serialul "Frozen Land" va spune povestea lui Dmitri Lebed, un criminal în serie care pretindea că era taximetrist şi care a fost condamnat în aprilie 2019 la închisoare pe viaţă pentru asasinarea şi violarea a cel puţin 11 tinere între anii 2012 şi 2017.

"Povestea asasinului, spusă în opt episoade, va fi relatată nu prin ochii anchetatorilor, nici prin cei ai victimelor sale, ci prin cei ai unei femei care îl iubea şi care nu voia să creadă în vinovăţia lui", a precizat Aleksandr Rodnianski.

Noul serial, ce va fi lansat pe platforma Topic în 2022, va fi regizat de Valeria Gai Germanika, al cărei prim lungmetraj de ficţiune, "Everybody Dies But Me", a obţinut o menţiune specială a juriului care atribuie trofeul Camera d'Or la Cannes, în 2008. Studioul Non stop Productions a realizat mai multe filme ale unora dintre cei mai reputaţi cineaşti din Rusia, colaborând inclusiv cu Andrei Zviaghinţev, al cărui film "Loveless" a câştigat premiul juriului la Festivalul de la Cannes în 2017.

Precedentul film regizat de Andrei Zviaghinţev, intitulat "Leviathan" şi produs tot de Non stop Productions, a câştigat premiul pentru scenariu la Cannes în 2014. Piaţa platformelor care difuzează conţinuturi video la cerere a explodat pur şi simplu în Rusia şi în restul lumii după declanşarea pandemiei de coronavirus şi adoptarea pe plan mondial a măsurilor de izolare a populaţiei la domiciliu.

Numeroase companii s-au lansat în această nişă, la fel ca platforma Topic, care este disponibilă deocamdată doar în Statele Unite şi Canada. Acest serviciu american de streaming video este o filială a grupului First Look Media, deţinut de miliardarul franco-american Pierre Omidyar, fondatorul platformei de comerţ electronic eBay.

