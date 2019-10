Prințul Harry, dezvăluiri despre relația pe care o are cu fratele său William: 'Cu siguranță, am luat-o pe drumuri diferite'

Prințul Harry a dezvăluit că relația pe care o are cu fratele său William, duce de Cambridge, s-a schimbat și că "au luat-o pe drumuri diferite", declarațiile fiind făcute pentru documentarul "Harry & Meghan: An African Journey", difuzat duminică de postul britanic ITV, potrivit The Sun, scrie Mediafax.

Prințul Harry și ducesa Meghan de Sussex i-au acordat un interviu jurnalistului britanic Tom Bradby. Declarațiile au fost incluse în documentarul "Harry & Meghan: An African Journey", despre recenta călătorie oficială a ducilor Harry şi Meghan de Sussex în Africa, alături de fiul lor, Archie, care s-a desfăşurat din 23 septembrie până pe 2 octombrie.

În acest context, prințul Harry a afirmat că nu îl mai vede pe prințul William la fel de des precum obișnuia, adăugând că, "în calitate de frați, avem zile mai bune și zile mai rele". Potrivit acestuia, presiunea pusă asupra familiei regale face ca "anumite lucruri să fie inevitabile".

"Suntem frați, mereu vom fi, dar ne aflăm, cu siguranță, pe drumuri diferite în acest moment. Cu toate acestea, voi fi mereu lângă el, la fel cum știu că și el îmi va fi alături. Nu ne mai vedem la fel de des pentru că suntem foarte ocupați. Dar îl iubesc foarte mult și majoritatea problemelor apar din nimic. În calitate de frați, avem zile mai bune și zile mai rele", a declarat prințul Harry.

Totodată, în acest documentar, ducii de Sussex au vorbit despre dificultățile cu care se confruntă din cauza presiunii mediatice. Ducesa Meghan a declarat că încercarea sa de a evita mediatizarea într-o manieră potrivită statutului pe care îl are i-a adus și mai multă nefericire.

"Îi spun de mult timp lui H - așa îl numesc eu - că nu este suficient să evităm ceva. Nu acesta este scopul în viață. Trebuie să prosperăm, să ne simțim fericiți. Am încercat să adopt sensibilitatea britanică a forței și a stoicismului. Nu m-am așteptat să fie ușor, dar am crezut că va fi corect și cu partea asta îmi este greu să mă împac. Dar iau fiecare zi așa cum este", a adăugat Meghan.

Prinţul Harry, în vârstă de 35 de ani, al șaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, şi fosta actriţă americană Meghan Markle, în vârstă de 38 de ani, s-au căsătorit pe 19 mai 2018, după o relație de doi ani. Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primul lor copil, s-a născut pe 6 mai. Cel de-al optulea strănepot al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii este al șaptelea în ordinea succesiunii la tron.