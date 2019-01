Prințul Nicolae, dezvăluiri în presa elvețiană despre culisele dezmoștenirii sale

Interviul din L'Illustré a fost realizat în localitatea elveţiană Geneva, acolo unde Prinţul Nicolae al României se află împreună cu soţia sa, Ana-Maria de Roumanie, şi a fost publicat pe 27 ianuarie.

Nepotul Regelui Mihai a vorbit pe larg despre viaţa sa şi a detaliat în premieră momentul care a condus la retragerea titlului de principe al României şi excluderea din linia de succesiune la tron, printr-un decret al Casei Regale a României, în august 2015.

Avocaţii lui Nicolae au declarat ulterior că n-au văzut niciodată documentul oficial care ar fi fost parafat de Regele Mihai, aflat la vremea respectivă în Elveţia, grav bolnav. Până în acest moment, nu este clar dacă fostul suveran al României şi-a pus semnătura pe actul de revocare, aşa cum au declarat oficiali ai Casei Regale.

"N-am primit niciodată o explicaţie credibilă din partea familiei mele. Decizia a fost luată fără să fiu informat, în timp ce mă aflam în vacanţă în Croaţia. Am fost convocat la Bucureşti şi am fost primit în biroul în care bunicul meu a fost forţat să abdice în 1947, de către mătuşa mea, unchiul meu şi un membru al cabinetului. Am primit o copie a deciziei fără niciun cuvânt drept explicaţie. N-am văzut niciodată actul original şi nici n-am mai putut să vorbesc cu bunicul meu până la sfârşitul vieţii sale. În mod evident, am fost şocat", a declarat Nicolae al României în cadrul interviului.