Prințul Harry continuă seria confesiunilor șocante: momente bizare la înmormântarea prințesei Diana

Prinţul Harry al Marii Britanii a povestit că a plâns o singură dată după moartea mamei sale, prinţesa Diana, motiv pentru care se simte vinovat, conform destăinuirilor făcute de prinţ într-o serie de interviuri oferite înainte de publicarea memoriilor sale, transmite duminică PA/DPA.

Într-un fragment din "Harry: The Interview", ce urmează să fie transmis de postul de televiziune ITV duminică, la ora 21:00 GMT, prinţul Harry vorbeşte despre faptul că nu a fost capabil să-şi arate emoţiile la întâlnirea cu persoanele adunate pentru a-i aduce un ultim omagiu prinţesei Diana, la moartea tragică a acesteia, în urma unui accident de maşină în 1997, informează Agerpres.El a recunoscut de asemenea că "s-a simţit oarecum vinovat" când s-a plimbat prin mulţimea adunată în faţa Palatului Kensington după decesul mamei sale, precizând că nu a putut plânge decât atunci când mama sa a fost îngropată."Fiecare ştie unde era şi ce făcea în noaptea în care a murit mama. Am plâns o dată, la înmormântare, şi vorbesc în detaliu (în cartea de memorii n.r.) despre cât de ciudat a fost şi cum m-am simţit vinovat, şi cred că şi William s-a simţit la fel, când ne-am plimbat în jurul Palatului Kensington", îi spune prinţul Harry prezentatorului Tom Bradby, care îl intervievează, în fragmentul dat publicităţii.Prinţul Harry a mai descris faptul că a simţit lacrimile oamenilor cu care s-a întâlnit pe mâinile sale, atunci când a dat mâna cu ei."Au fost 50.000 de buchete de flori pentru mama şi noi stăteam acolo, strângând mâinile oamenilor adunaţi şi zâmbeam", a povestit el. "Am văzut înregistrările. Am revăzut totul. Şi erau acele mâini umede pe care le strângeam, iar noi nu înţelegeam de ce oamenii aveau palmele umede, dar erau lacrimile pe care le tot ştergeau din colţul ochilor. Cu toţii se simţeau ca şi când ar fi cunoscut-o pe mama, iar cei doi oameni pe care ea i-a iubit cel mai mult erau incapabili să arate vreo emoţie în acele momente", a mai povestit prinţul Harry.Acest interviu va fi primul din patru apariţii televizate pe care prinţul Harry le va avea în zilele următoare, la emisiunea lui Anderson Cooper, "60 Minutes" de pe CBS News, la "Good Morning America" cu Michael Strahan şi la "Late Show" cu Stephen Colbert de pe CBS.O serie de dezvăluiri din volumul de memorii "Spare", ce va fi publicat marţi, au fost deja publicate de presă.Prinţul Harry spune în carte că nu poate plânge în public, probabil din cauza preferinţei membrilor familiei sale de a nu-şi etala niciodată emoţiile în faţa altor persoane."Nu-mi plăcea atingerea acelor mâini. Şi mai mult decât atât, nu-mi plăcea cum mă făceau să mă simt: vinovat", scrie Harry în memoriile sale, conform unui fragment publicat de The Telegraph. "De ce plângea atât de multă lume când eu nu plângeam? Am vrut să plâng, am încercat, pentru că viaţa mamei mele a fost atât de tristă... dar nu am putut...nici măcar o lacrimă. Poate că am învăţat prea bine, că am absorbit pe de-a-ntregul maxima familiei care spune că lacrimile nu sunt niciodată o opţiune - niciodată".The Telegraph publică şi informaţia că în carte sunt povestite o serie de certuri aprinse între fratele Dianei, Charles Spencer şi familia regală după ce acesta a aflat că Harry, care avea 12 ani şi fratele său mai mare, William, 15 ani, urmau să meargă în spatele sicriului mamei lor la înmormântarea acesteia.Unchiul din partea maternă al prinţului nu şi-a mai putut stăpâni furia când a auzit această idee pe care a catalogat-o drept "o barbarie". "Nu-i puteţi obliga pe copiii aceştia să meargă în spatele sicriului mamei lor. Este o barbarie", ar fi spus fratele Dianei, citat în cartea de memorii a prinţului Harry.Însă, atunci când a fost sugerată o alternativă în care în spatele sicriului să meargă doar prinţul William, Harry a fost cel care a protestat. "Nu mi s-a părut corect ca Willy să treacă prin aşa ceva fără să-i fiu aproape", mărturiseşte el.Ziarul The Mail on Sunday, una dintre numeroasele publicaţii care au obţinut deja o copie a cărţii ce a ajuns accidental, înainte de lansarea oficială, în rafturile unor librării din Spania, a publicat un material bazat pe dezvăluirile din carte din care aflăm că prinţul William, moştenitorul tronului, a crezut că fratele său mai mic "nu se simte bine", adică "este complet lipsit de înţelepciune", atunci când i-a menţionat planurile sale de a se distanţa de familia regală şi de a începe o nouă viaţă în SUA.De altfel, prinţul Harry a fost criticat deja pentru unele dezvăluiri pe care le face în memoriile sale, aşa cum este scena în care este agresat fizic de fratele său mai mare care i-a reproşat că soţia sa, Meghan, este "dificilă" şi "abrazivă".Prieteni ai celor doi au comentat, sub acoperirea anonimatului, că prinţul William "fierbe în sine" dar păstrează tăcerea asupra acestei cărţi "pentru binele familiei sale şi al ţării". Într-o serie de declaraţii oferite publicaţiei Sunday Times unul dintre aceşti prieteni spune: "William este ca o ţintă fixa pentru că Harry ştie că el nu va riposta. Dar de câte ori poţi lovi în cineva care nu ripostează? Este crud, este o laşitate şi este atât de trist pentru William să continue să încaseze aceste lovituri. El păstrează tăcerea pentru binele familiei sale şi al ţării".Un alt prieten a declarat că William gândeşte strategic întreaga situaţie, urmând exemplul bunicii sale, răposata regină Elisabeta a II-a. "Ştim cât de aproape a urmat exemplul bunicii sale şi astfel că răspunsul instituţional ar putea avea câştig de cauză în faţa reacţiilor personale", a comentat el.Cotidianul The Sun prezintă informaţia că Harry ar fi fost atacat de fratele său în 2021, în prezenţa tatălui lor, în grădinile de la Frogmore Cottage. Alte informaţii controversate din volumul de memorii arată că William şi Kate l-au încurajat pe Harry să poarte uniforma nazistă, gest ce a provocat un scandal în 2005 şi că acesta din urmă a ucis 25 de talibani în timp ce se afla sub arme în Afganistan, lucru "de care nu este nici mândru dar nici ruşinat".Potrivit cotidianului The Telegraph, angajamentul militar al prinţului Harry a făcut din el o potenţială ţintă a teroriştilor, de unde şi temerile pentru siguranţa personală pe care fiul cel mic al regelui Charles le-a exprimat după ce a renunţat în 2020 la statutul de membru activ al familiei regale şi a pierdut astfel dreptul la protecţie publică.