PRM cere demisia lui Marcel Ciolacu din fruntea Camerei Deputaților

”Conducerea Partidului Romania Mare intrunita in reuniune de urgenta, isi exprima profunda ingrijorare fata de adoptarea de catre Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor, in conditii generatoare de suspiciuni intemeiate privind corectitudinea procedurii uzitate, a initiativei legislative PLX 670/2019 privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc”, se spune în comunicatul remis presei de conducerea PRM.

”Aceasta actiune care are relevanta penala in planul afectarii securitatii nationale, reprezinta un atac nedisimulat indreptat impotriva Romaniei. Indiferent cine se apreciaza ca in mod concret nu a facut ceea ce era necesar pentru ca aceasta initiativa legislativa sa fie supusa dezbaterii parlamentare si a actionat pentru ca ea sa fie adoptata in mod tacit, a actionat cu stiinta, impotriva intereselor fundamentale ale Romaniei si a prevederilor Constitutiei Romaniei.

Pentru aceste motive, conducerea Partidului Romania Mare, cere in mod public asumarea raspunderii pentru crearea acestei situatii periculoase pentru securitatea Romaniei a domnului Marcel CIOLACU si demisia sa din calitatea de presedinte al Camerei Deputatilor.”, spun cei de la PRM.