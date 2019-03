Pro România îl sapă pe Dragnea în țară și în străinătate

În timp ce Victor Ponta și deputații Pro România sunt în campanie pentru a coopta primari și aleși locali ai PSD, așa cum a dezvăluit știripesurse, europarlamentarul și vicepreședintele Pro România Laurențiu Rebega caută sprijin pentru partid peste Ocean. Astfel, Rebega recunoaște într-o postare pe facebook că s-a întâlnit în SUA cu directorul celebrei Heritage Foundation cu care s-a văzut acum trei săptămâni și împreună cu Victor Ponta.

Surse din Pro România au precizat pentru știripesurse că Laurențiu Rebega are mandat de la Victor Ponta să reprezinte partidul în relațiile cu oficialii americani și să stabilească puncte de contact și colaborări avantajoase pentru partid în Statele Unite.

De pe pagina de socializare a europarlamentarului aflăm că acesta a reușit să susțină și un speech la cea mai importantă conferință a republicanilor de la Washington, CPAC. ”Am avut ocazia să prezint public poziția pe care o susțin din punctul de vedere al interesului României pe tema ”Construcției unei cooperări transatlantice mai puternice în securitate și apărare”, alături de Piotr Wilczek, ambasadorul Poloniei în SUA, Anders Vistisen, europarlamentar din Danemarca, Geoffrey Van Orden, europarlamentar din Marea Britanie, Nile Gardiner, director la Heritage Foundation cu care m-am revăzut după ce l-am vizitat și acum trei săptămâni împreună cu președintele Pro România, Victor Ponta, moderatorul discuției fiind Naweed Khan, director al Fundației New Direction”, transmite vicepreședintele Pro România.

Acesta detaliază că ”în luarea mea de cuvânt, am susținut ceea ce am afirmat deja la Summit-ul recent de la Roma și apoi într-un editorial care a fost publicat chiar în aceste zile în SUA, și anume că Parteneriatul SUA-Europa a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat Europei în ultima sută de ani, iar NATO a fost forma instituțională care s-a dovedit eficientă timp de multe decenii (70 de ani de la înființare chiar în acest an) pentru a asigura apărarea și securitatea Europei. Faptul că în Europa aflată sub umbrela NATO nu au mai fost războaie dovedește forța Organizației Tratatului Nord-Atlantic de a preveni și descuraja conflictele. De aceea am susținut că acest parteneriat pentru securitate și apărare trebuie să continue, iar noi, românii, avem tot interesul să susținem cooperarea transatlantică”.