PRO TV și-a DISTRUS concurența: Ce cifre a făcut emisiunea 'Românii au talent'

Finala sezonului 8 "Românii au talent", difuzată vineri seară la PRO TV, a fost lider de audienţă pe toate segmentele de public iar Emil Rengle a fost desemnat câştigătorul marelui trofeu în valoare de 120.000 de euro şi titlul de cel mai talentat român.

Emil Rengle a fost desemnat şi cel mai original concurent din sezonul 8 şi i-a fost acordat premiul de 10.000 de euro, scrie news.ro.

"Cred că acest premiu este premiul tuturor celor care m-au votat, nu doar al meu, este premiul nostru. Asăzi am câştigat mai mult decât bani sau un trofeu, am câştigat iubire mai multă şi pot doar să fiu recunoscător că am fost eu ales să treacă acest mesaj prin mine. În rest, nu mi se atribuie nimic, sunt doar fericit că am putut să fiu eu cel care a avut şansa asta. Şi prin faptul că românii m-au votat au făcut un lucru extrem de curajos, mi-au demonstrat că în ţara noastră există multă iubire. Sunt convins că de acum înainte vom avea mult mai mult curaj să o împărtăşim cu oamenii din jurul nostru", a declarat câştigătorul.

În finala "Românii au talent", violonistul Alexandru Tomescu a interpretat "Balada", împreună cu pianista Angela Drăghicescu şi cu corul de copii Radio, dirijat de Voicu Popescu.

Tot vineri seară, la finalul galei, telespectatorii au descoperit cine este primul antrenor din sezonul 8 Vocea României - Irina Rimes. Artista a cântat două dintre piesele ei, Cosmos şi Visele, iar întregul moment a fost unul grandios, plin de emoţie şi forţă.

Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, show-ul a înregistrat 10.6 puncte de rating şi 39.2% share, faţă de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut 2.7 puncte de rating şi 9.8% share.

Pe întreaga durată de difuzare, la nivel naţional, peste 1,7 milioane de telespectatori au urmărit spectacolul "Românii au talent", iar în minutul de maximă audienţă de la 22.39, peste 2,7 milioane de români au fost în faţa televizoarelor.

Cursa pentru căutarea următorului erou naţional a început. Cei care au un talent şi vor să-l arate întregii ţări sunt aşteptaţi să se înscrie pe site-ul romaniiautalent.protv.ro pentru sezonul 9 "Românii au talent".