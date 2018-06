Problema imigrației învrășbește occidentul

Imigrația este subiectul care domină în această perioada principalele democrații occidentale, creâd discordie între vechii aliați.

"Există o corelare între amplificarea populismelor şi a naţionalismului şi imigraţia, vedem acest lucru în Europa, cu Brexit-ul sau alegerile din Italia, aşa cum am văzut şi în SUA, cu victoria lui Donald Trump", a spus pentru AFP Erol Yayboke, de la Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Copii au fost separaţi de familiile lor la frontiera americano-mexicană, deseori după ce au fugit de violenţe din America Centrală, în numele "toleranţei zero" dispuse de Donald Trump pentru a-şi respecta promisiunile electorale înaintea alegerilor de mijloc de mandat din noiembrie iar noul guvern populist italian a blocat la rândul său accesul în porturile Italiei a unei nave cu migranţi salvaţi în mare de o organizaţie neguvernamentală.

În Germania, cancelarul Angela Merkel, care guvernează cu social-democraţii, este contestată de principalul său aliat pentru politica în domeniul imigrației.

În acest timp, numărul persoanelor strămutate în întreaga lume a atins un nou record pentru al cincilea an consecutiv. Conform ONU, au existat 68,5 milioane de refugiaţi şi persoane strămutate care au fugit de conflicte şi persecuţie în lume în 2017, relatează agerpres.



Înaltul Comisar ONU pentru refugiaţi, Filippo Grandi, a făcut apel la 'cooperare', spunând că nu poate exista soluţie 'ţară cu ţară'. Însă în prezent pare să există o tendinţă de repliere naţională, mai comentează AFP.



"Oamenii au tendinţa să aibă o viziune simplificată asupra unor probleme complexe, iar în privinţa imigraţiei acest lucru se traduce prin idei precum 'aceşti oameni vin să ne fure locurile de muncă, să răspândească haos'", a explicat Erol Yayboke. "Politicieni populişti pun în cuvinte ceea ce resimt oamenii, simplificând la extrem aceste chestiuni complicate, şi le folosesc ca argument pentru a câştiga voturi", a adăugat el.

În Italia, în schimb, puternicul ministru de interne Matteo Salvini, liderul Ligii, partid de extremă-dreapta, pare pentru moment să se bucure de o popularitate tot mai mare pentru politica sa dură.



În timp ce UE se temea că Roma va pune sub semnul întrebării apartenenţa la zona euro, guvernul italian "a atacat în cele din urmă subiectul cel mai vulnerabil pentru establishment-ul european: chestiunea migraţiei", a scris în această săptămâna Walter Russell Mead în Wall Street Journal.

În acelaș timp are loc o dispută în interiorul UE, între membrii fondatori și tinerele democrații din estul Europei, precum și între statele mai tolerante și nucleul dur anti-imigrație format din Italia și Austria, și susținut de premierul Landului Bavaria, care este aliatul Angelei Merkel.

În acest context exploziv, relaţiile transatlantice sunt de asemenea în plină schimbare. Donald Trump nu a ezitat să o stigmatizeze pe Angela Merkel şi să critice Germania, ţară aliată.



"Poporul german este pe care să se întoarcă împotriva liderilor săi", a scris el pe Twitter, afirmând că nivelul infracţionalităţii a crescut în Germania de când cancelarul a deschis graniţele pentru mai mult de un milion de solicitanţi de azil începând cu 2015.



Puţin contează că statisticile spun contrariul, comentează AFP. "Acolo unde intervine populismul, iar acest lucru devine periculos, pare să existe o toleranţă tot mai scăzută, chiar în faţa unor incidente izolate. E suficient un actor negativ pentru a extrapola şi generaliza", a mai spus analistul Erol Yayboke.