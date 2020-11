Probleme de sănătate pentru Placido Domingo - Renunţă la angajamentele sale în Italia

Placido Domingo are din nou probleme de sănătate după ce s-a vindecat de Covid-19 acum câteva luni. Tenorul spaniol, în vârstă de 79 de ani, nu îşi va putea onora angajamentele în Italia prevăzute pentru sfârşitul lunii noiembrie, potrivit Le Figaro, potrivit news.ro

"Din cauza unei probleme de sănătate de ultimă oră, care nu-i permite să se deplaseze, Placido Domingo se vede obligat să renunţe la a mai regiza "Recquiemul" de Verde la de Teatrul Municipal din Plaisance şi la participarea la Festivalul Donizetti de la Bergamo", este mesajul pe contul de Facebook al Teatrului.

Direcţia teatrului, de comun acord cu tenorul spaniol, a decis să reprogrameze evenimentul în mai 2021. Programat cu uşile închise pe 24 noiembrie pentru a fi difuzat în direct pe platforma Opera Streaming, reprezentaţia era dedicată memoriei victimelor Covid.

În ceea ce priveşte Festivalul de la Bergamo, unde Placido Domingo trebuia să intepreteze Belisario de Gaetano Donizetti în regia lui Riccardo Frizza, reprezentaţia este menţinută cu baritonul italian Roberto Frontali în rol titular, potrivit Radio Classique.

Problemele de sănătate ale cântăreţului liric se adaugă acuzaţiilor de hărţuire sexuală divulgate în presa americană în 2019. În anchete publicate în august şi septembrie de Associated press, 20 de femei au afirmat că au fost hărţuite de Domingo începând cu sfârşitul anilor 1980. Ele l-au acuzat de atingeri, sărutări forţate şi remarci deplasate şi de a le fi prejudiciat cariera dacă refuzau.

Aceste acuzaţii au pus capăt carierei tenorului în Statele Unite. El a fost constrâns să-şi părăsească postul de director la Opera din Los Angeles şi de a-şi anula reprezentaţiile din alte ţări.

Placido Domingo, obişnuit cu ovaţii în lumea întreagă şi care a înregistrat 100 de albume, s-a văzut implicat în mişcarea MeToo, care a apărut ca urmare a scandalului produs de dezvăluirile despre producătorul de cinema Harvey Weinstein în octombrie 2017.

"Când am aflat că am Covid, mi-am promis că dacă scap viu, mă voi lupta pentru a-mi spăla numele - nu am abuzat pe nimeni, o voi repeta atât timp cât voi trăi", a declarat starul de operă într-un interviu publicat în august de cotidianul italian La Repubblica.