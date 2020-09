Probleme mari pentru Novak Djokovici: a fost descalificat de la US Open, iar acum este amendat și i se iau punctele

Novak Djokovici va mai fi amendat cu 20.000 de dolari pentru că nu a participat la conferinţa de presă, după meciul cu Pablo Carreno Busta, în urma căruia liderul ATP a fost descalificat.

După acest incindent, Djokovici a urcat într-o maşină şi a părăsit în grabă complexul de la Flushing Meadows, informează News.ro.

"Din păcate, îşi agravează eroarea. Ar trebui să facă faţă, să-şi ceară scuze şi să accepte că a greşit. Fugind, face ca asta să dureze mai mult", a comentat fostul tensimen Tim Henman.

Novak Djokovici, principalul favorit, pierde punctele şi banii pentru atingerea fazei optimilor de finală la US Open, în urma descalificării, şi poate fi sancţionat suplimentar.

"În conformitate cu regulamentul turneului de grand slam şi în urma acţiunilor sale de lovire intenţionată a unei mingi în mod periculos sau nesăbuit pe teren sau lovirea unei mingi cu neglijenţă desconsiderând consecinţele, arbitrul turneului US Open l-a descalificat pe Novak Djokovici din ediţia 2020 a US Open. Deoarece a fost descalificat, Djokovici va pierde toate punctele câştigate la US Open şi va primi o amendă egală cu premiul câştigat la turneu, în plus faţă de orice altă amendă sau de toate amenzile percepute cu privire la incidentul ofensator", au anunţat organizatorii.

Tenismenul de 33 de ani, cu 17 turnee de grand slam câştigate în palmares, dintre care trei la US Open, îşi asigurase, prin calificarea în optimile de finală, un premiu 250.000 de dolari (211.000 de euro) şi 180 de puncte ATP. Mare favorit la câştigarea trofeului, după ce nu pierduse niciun meci în 2020, el putea obţine trei milioane de dolari (2,535 milioane de euro) şi 2.000 de puncte dacă se impunea şi la ediţia actuală a turneului.

Decizia a fost luată de supervizorul turneului, elveţianul Adreas Egli.

După incident, Djokovici a discutat mai multe minute cu oficialii turneului încerc să le schimbe hotărârea.

"Ea (n.r. - arbitra) nu va merge la spital pentru asta (...) Ai de gând să alegi o descalificare în această situaţie? Cariera mea, un grand slam, terenul central (...) Dacă s-ar fi ridicat imediat...", au fost câteva dintre cuvintele sârbului, potrivit leaquipe.fr.