Probleme pentru medici la Focşani - Primăria nu va mai putea asigura cazarea personalului în perioada 10 - 15 mai

Primăria municipiului Focşani nu va mai putea asigura cazarea personalului medical începând cu data de 10 mai şi până la ieşirea din starea de urgenţă, după ce o hotărâre pentru alocarea sumelor necesare acestor cheltuieli a fost respinsă în ultima şedinţă de Consiliul Local, a declarat, vineri, primarul Cristi Misăilă, potrivit Agerpres.

"Am avut o sumă alocată de 840.000 lei încă din data de 16 aprilie. Conform reglementărilor legale în vigoare privind Codul finanţelor publice locale, am emis dispoziţie de includere a acestor sume în bugetul de venituri şi cheltuieli a Primăriei Municipiului Focşani şi am dispus încheierea de contracte adiţionale până la ieşirea din situaţia de urgenţă.

Din nefericire, din cauza interpretărilor total eronate ale consilierilor liberali PNL, în şedinţa Consiliului Local din data de 30 aprilie aceştia au fost împotriva introducerii în bugetul Primăriei Municipiului Focşani a sumei de 840.000 lei, alocată de Direcţia de Sănătate Publică Vrancea, fapt ce a condus la rezilierea actelor adiţionale încheiate cu unităţile hoteliere pentru medici, pentru perioada 10 - 15 mai şi totodată imposibilitatea de a mai contracta locuri de cazare pentru persoanele care vin din străinătate şi care aveau obligaţia să fie carantinate instituţionalizat", a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, primarul Cristi Misăilă.

Potrivit acestuia, în conformitate cu ordonanţele militare, cadrele medicale care lucrează în Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani, Spitalul Militar şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă puteau fi cazate la unităţi hoteliere din municipiul Focşani, pentru a se izola de membrii familiei şi a nu le pune acestora sănătatea în pericol.

Primăria Focşani a încheiat contracte pentru a asigura cazarea a 107 cadre medicale, din care au fost ocupate 86 de locuri. Contractul a fost încheiat până pe data de 9 mai, conform alocărilor bugetare, astfel că, începând cu data de 10 mai, cadrele medicale nu vor mai beneficia de cazare gratuită.