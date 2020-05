PROTEST Presa din Timișoara, scrisoare DESCHISĂ către Iohannis și Orban și către Parlament privind JIGNIRLE aduse de primarul Nicolae Robu jurnaliștilor

Presa din Timișoara protestează, din nou, împotriva primarului Nicolae Robu, după ce acesta a jignit, din nou, incalificabil, jurnaliștii care nu îi ridică osanale. În ultimii ani, Robu a ajuns să fie deranjat de orice întrebare pertinentă care se leagă de nerealizări de-ale sale. Profitând de faptul că își transmite LIVE conferințele de presă, Robu a ajuns să ignore întrebările jurnaliștilor sau să îi jignească atunci când le adresează, susținând că mii de oameni îi urmăresc conferințele de presă și e întrerupt când transmite informații esențiale. De fapt, mulți din privitorii săi sunt membrii PNL care au ca sarcină de partid să dea share pe Facebook. Mai mult, Robu nu are nici purtător de cuvânt așa cum îl obligă legea, iar prefectul de Timiș, Liliana Oneț, unsă în funcție de PNL, nu ia nicio măsură de sancționare a edilului, așa cum o obligă legea. Redăm mai jos scrisoarea de protest a presei locale.

Citește și: BREAKING - Încă 3 români au murit din cauza coronavirusului: toți aveau comorbidități

"În atenția: Președintelui României, domnului Klaus Iohannis, Premierului României, domnului Ludovic Orban, Instituțiilor Diplomatice din România, Camerei Deputaților din Parlamentul României, Senatului României, Agențiilor de presă române și străine, ONG-urilor din România, cu activitate dedicată libertății de exprimare și libertății presei Stimate domn președinte, Klaus Iohannis, Stimate domn Ludovic Orban, premierul României,

Stimați domni, stimate doamne, Noi, semnatarii acestei scrisori, vă transmitem, în numele redacțiilor pe care le reprezentăm, această scrisoare de protest față de derapajele grave de limbaj și de atitudine ale primarului Timișoarei, în același timp președinte al PNL Timiș, domnul Nicolae Robu. Constatăm cu regret că domnia sa recidivează în atitudinea agresivă față de reprezentanții mass-media, aceasta atingând noi dimensiuni. Vă reamintim că, în martie 2018, am organizat un alt protest public, din cauza limbajului folosit la adresa ziariștilor. Am decis atunci ca, timp de două săptămâni, să nu-i mai folosim numele în relatări despre activitatea primăriei sau a partidului din care face parte, dar domnul primar Robu nu a înțeles nimic. Expresiile preferate de acest domn la adresa jurnaliștilor care-și fac datoria înscrisă în codul etic – aceea de a observa, analiza, investiga, dar și de a critica persoanele publice și pe cei cu responsabilități față de comunitatea care i-a ales – sunt, printre altele, „nemernic”, „ticălos”, „hater”, „ziarist de terasă”, „terchea-berchea”, „tonomate”, „pseudoziariști”, „anti Timișoara”. Totul a culminat, în 3 mai, de Ziua Mondială a Libertății Presei, când Nicolae Robu a postat pe pagina personală de Facebook mesajul „La mulți ani, presei libere! La PUȚINI ani, tonomatelor!”. „Urarea” vine în contextul în care, în ultima perioadă, pe lângă jignirea jurnaliștilor, primarul Timișoarei a trecut la acțiuni de discriminare și interzicerea accesului la informații publice. A refuzat, astfel, în repetate rânduri, să răspundă întrebărilor reporterilor unor publicații locale și a invitat preferențial, la evenimente publice, pe criterii stabilite de domnia sa, doar „jurnaliști buni”. „Urarea” vine și în contextul în care DIICOT investighează acțiunea unei grupări interlope, care are legături cu un apropiat al primarului Robu, de asasinare a unui jurnalist timișorean. Dorim să subliniem tehnica de persuasiune folosită de Nicolae Robu, repetând mereu expresia „tonomat” pentru acei jurnaliști care nu-i laudă acțiunile, pe care, de altfel, le laudă singur! Ce poate însemna „La puțini ani” pentru organizațiile media din Timișoara, care îl critică, cu argumente, pe Nicolae Robu? Își dorește să dispară? Sau să se închidă? Să nu mai supraviețuiască? Să le fie închisă, fizic, gura celor care au o atitudine critică? Orice interpretare am da, atitudinea primarului care este în fruntea orașului unde s-a murit în 1989 pentru libertatea de exprimare este inacceptabilă. Protestul nostru se îndreaptă împotriva atitudinii inacceptabile a primarului Nicolae Robu, a limbajului incalificabil și a agresivității verbale. Cerem ca instituțiile și organizațiile din care face parte să se delimiteze de acest comportament public al cetățeanului Nicolae Robu. Vă rugăm, de asemenea, să ne comunicați, cât mai curând posibil care este atitudinea dumneavoastră față de acest domn, dar și care sunt criteriile de limbaj și comportament pe care considerați că le încalcă. Dorim să credem că într-o România autentică, în mileniul III, derapajele de orice fel nu vor rămâne nesancționate. Oamenii care ne reprezintă ar trebui să fie oglinda năzuințelor noastre, altfel, revoluția, libertatea nu se regăsesc în detaliile practice, chiar dacă, în teorie, ele vor fi sunând bine… Cu întreaga noastră considerație, Noi, reprezentanți ai presei bănățene, care, pentru conformitate, ne înscriem pe lista de mai jos:

Lia Lucia Epure, jurnalist, director, ”Ziua de Vest”.

Lucian Paulescu, jurnalist, redactor șef, ”Ziua de Vest”,

Roxana Deaconescu, jurnalist, ”Tion.ro”

Adrian Marcu, jurnalist, director, ”Banatul Azi”,

Ovidiu Mărăscu, jurnalist, editor, ”Banatulmeu.ro”

Valentin Silaghi, jurnalist, editor, Pressalert.ro,

Corina Gluhovschi, jurnalist, director, QUB TV,

Sergiu Miat, jurnalist, editor ”Cotidianul” – redacția Timișoara,

Otilia Ghițescu, jurnalist, editor ”ȘtirideTimișoara.ro”

Gheorghe Gelu, editor, ”Sursadevest.ro”".