In Belgia traiesc peste 100.000 români, dintre care aprox. 50.000 in Flandra si 40.000 in Bruxelles, dupa statisticile oficiale. Dintre acestia, dupa estimarile Asociatiei Românilor Independenti din Belgia, circa 35-40% lucreaza in regim de societate comerciala.

Asociatia Femeilor Românce din Belgia a prezentat ministrului federal al Comertului si IMM-urilor David Clarinval (MR) problemele cele mai curente cu care se confrunta antrepenorii de origine româna din Belgia: accesul dificil la certificatul de gestiune, pentru cei care locuiesc in Bruxelles si Valonia, ceea ce duce la un exod al intreprinderilor spre Flandra, accesul dificil de asemenea la profesie, inclusiv pentru meserii care nu ar trebui sa necesite reglementari atat de stricte. Dificultati in obtinerea unei sustineri financiare nerambursabile pentru lansarea de mici proiecte etc.

Aceste anomalii administrative regionale conduc indirect si la situatii de abuz din partea unor angajatori, care isi platesc mai putin colaboratorii (sau chiar deloc). Pentru ca stiu ca acestia nu au multe mijloace legale de recurs , iar statutul lor de “aidant” este adesea fragil din punct de vedere social. Sursa Asociatia Femeilor Românce din Belgia