Problemele legale ale lui Donald Trump: Strategii și contra-strategii

Săptămâna trecută s-a clarificat raportul de forțe din bătălia pentru revocarea din funcție a lui Donald Trump. Înțelegerea actuală a sistemului legal american sugerează că singura modalitat de revocare este procedura de impeachment unde Camera Reprezentanților aduce acuzarea, fiind echivalentul unui procuror, iar Senatul decide (sau nu) revocarea. Totuși, oponenții politici ai lui Donald Trump, anume Partidul Democrat, nu par a avea un rol cheie deocamdată.

În schimb, dl Trump se luptă pe două fronturi. La nivel central Robert Mueller, un republican numit de către administrația actuală, investighează posibile legături dintre campania electorală și influența rusă. Marea întrebare este dacă investigarea campaniei va ajunge la Donald Trump personal sau nu. În paralel, președintele se confruntă cu probleme legale în statul New York. Există deja un proces inițiat de către Procuratura Generală a statului contra organizației lui Donald Trump, acuzată, în esență, de excrocherie în privința actelor de caritate. Un al doilea proces se conturează a fi pornit de către Procuratura Districtului de Sud din New York. Aceasta are jurisdicție în Manhattan unde Donald Trump și-a desfășurat majoritatea afacerilor. Deși nici o investigație nu a fost anunțată oficial, sugestii puternice în această direcție se pot deduce din acordurile pe care procuratura le-a făcut deja. Michael Cohen, unul din avocații lui Donald Trump, a pledat vinovat pentru încălcarea legislației privind campania electorală în folosul dlui Trump iar Allen Weisselberg, șeful departamentului financiar al companiei dlui Trump, a primit imunitate în schimbul mărturiilor pe care le va oferi. Aceste mărturii, după toate probabilitățile, privesc ilegalități făcute în cadrul organizației lui Donald Trump, posibil/probabil cu știința lui Donald Trump.

Firul care adus la investigarea lui Michael Cohen și la imunitatea dlui Weisselberg a început să fie tras de către Robert Mueller. Acesta, însă, a decis să nu continue investigația, preferând să se focalizeze pe filiera rusă. În schimb, a trimis dosarul către procurorii din New York.

Deschizând lupta pe două fronturi, Mueller și procurorii din New York se protejează contra mai multor probleme care ar putea fi create de către Donald Trump. Pe de o parte, o serie de investigații independente, chiar dacă sunt oarecum coordonate, are o credibilitate mai mare decât o serie de investigații conduse de un singur om. Pe de altă parte, Procuratura Districtului de Sud din New York are o independență sporită din punct de vedere legal față de Donald Trump. De altfel, acest departament este poreclit din când în când Districtul Suveran din New York, poreclă care vine de la curajul cu care a dus o serie de investigații antimafia. În sfârșit, deși aici sursele americane sunt ușor contradictorii, cel mai probabil Donald Trump nu ar putea să se grațieze singur pentru o investigație care are loc în conformitate cu legislația statului New York.

Ce i se poate face, realist vorbind, lui Donald Trump?

Cel mai probabil, Robert Mueller își va finaliza investigația pentru un raport către Congresul american. Acest raport va include observațiile privind posibila legătură dintre Trump și Rusia și, pe de altă parte, eventualele forme prin care Dona Trump și apropiații săi au obstrucționat justiția încercând să blocheze investigația. Pare perfect posibil ca, din punct de vedere legal, acuzațiile de obstrucționare a justiției de mai să fie mai clare și mai puternice decât cele privind colaborarea cu ruși.

În acest timp, procurorii din New York au mai multe căi la dispoziție. O posibilitate este să pregătească investigația și să o transforme în proces numai după ce mandatul lui Donald Trump se încheie. O altă posibilitate este aceea de a se îndrepta contra companiei dlui Trump, eventual încercând să o declare pe aceasta organizație criminală conform legislației în vigoare. Deși asta nu îl implică pe președinte personal, lovitura politică ar fi extrem de puternică. În sfârșit, cea mai moale soluție este aceea de a se îndrepta contra organizației dlui Trump într-un proces civil, proces de care Trump nu este protejat prin lege.

Ce poate face președintele Trump?

În primul rând, Donald Trump are nevoie să ajute Partidul Republican să mențină puterea în ambele camere ale Congresului și, mai mult, să mențină sentimentul pro Trump viu și puternic în rândul alegătorilor. Procedura de suspendare a Președintelui este una politico-juridică și, cu siguranță, un nivel înalt de popularitate îl va proteja de acțiunea legală, cel puțin atâta vreme cât este președinte.

O altă pârghie, care, însă, nu poate fi realizată decât parțial și cu costuri politice ridicate, este să își concedieze acuzatorii. În cazul lui Robert Mueller acest lucru este relativ simplu de făcut. Cel puțin din punct de vedere tehnic. Mai complicat stau lucrurile în cazul procuraturii din Districtul de Sud din New York. Deja, la începutul mandatului, Trump l-a concediat pe șeful acesteia. Asta se pare că nu a descurajat investigația. Procuratura Districtului de Sud din New York are o tradiție de a investiga cazuri majore și este puțin probabil că o nouă serie de concedieri va limita apetitul său.

În sfârșit, Donald Trump poate încerca să își grațieze apropiații pentru a se asigura că aceștia nu au motive să facă înțelegeri cu procuratura. Sau se poate grația chiar pe sine însuși, ceea ce îi rezolvă, teoretic, problemele.

Dar Donald Trump se poate grația pe sine și sau pe alții pentru orice acuzație adusă la nivel federal și, o dată grațierea îndeplinită, nici el nici asociații nu mai pot fi judecați în nici un stat al SUA. Dar dacă nu este pornită o investigație la nivel federal, Președintele nu are ce grația. În acest caz, procurorii din New York pot începe urmărirea penală la adăpost de puterea prezidențială.