Procesul de autorizare şi implementarea Contrapărţii Centrale va începe la 1 octombrie (Adrian Tănase)

Proiectul de Contraparte Centrală este în întârziere cu şase luni din cauza crizei Covid-19, iar procesul de autorizare şi implementarea acestuia va începe la 1 octombrie, a declarat, joi, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Adrian Tănase.

"Principalul proiect acum, cel puţin ca efort depus în cadrul Bursei de Valori Bucureşti, este proiectul de Contraparte Centrală. Este în întârziere cu şase luni, însă întârzierea este generată de criza Covid. (...) Procesul de autorizare şi implementarea Contrapărţii Centrale va începe la 1 octombrie", a afirmat Adrian Tănase, la un eveniment online organizat de Financial Intelligence.El a adăugat că se doreşte lansarea unei pieţe de creştere care să fie reglementată la nivelul Uniunii Europene, în care "condiţiile de listare pentru companiile mici şi mijlocii sunt mai laxe"."Intenţionăm să lansăm o piaţă de creştere care să fie reglementată la nivelul Uniunii Europene şi în care condiţiile de listare pentru companiile mici şi mijlocii sunt mai laxe. Vrem să iniţiem această autorizare cât mai repede. Va fi un segment în cadrul pieţei AERO", a precizat Tănase.La finalul anului trecut, Bursa de Valori Bucureşti a anunţat că a înfiinţat, împreună cu alţi opt acţionari, compania pe structura căreia va funcţiona contrapartea centrală locală - CCP.RO Bucharest, entitate care a fost înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, după ce acţionarii au aprobat participarea la capitalul social al acesteia, în sumă totală de 79,8 milioane lei (16,8 milioane euro).Conform unui comunicat al BVB, CCP.RO va găzdui infrastructura care va permite relansarea pieţei derivatelor în România şi va asigura mecanisme noi pentru diminuarea şi transferul riscurilor pentru pieţele operate de BVB şi OPCOM, contribuind la creşterea încrederii şi activităţii pe aceste pieţe. Primele tranzacţii ar urma să aibă loc în 16 luni de la înfiinţarea noii companiiBVB este acţionar majoritar cu 59,52% din acţiuni, în urma unei contribuţii de 47,5 milioane lei (10 milioane euro), cea mai mare investiţie realizată de BVB în cadrul unui singur proiect.Operatorul Pieţei de Energie Electrica şi de Gaze Naturale OPCOM deţine 19,06% din capitalul social al CCP.RO. Alţi acţionari ai CCP.RO sunt Enel România, Banca Transilvania, Tinmar Energy, Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana, Societatea de Investiţii Financiare Transilvania, Societatea de Investiţii Financiare Muntenia şi SSIF BRK Financial Group, fiecare având deţineri individuale sub 10%.Primul Consiliu de Administraţie al CCP va fi format din 7 membri: Adrian Tănase, director general al BVB - preşedinte CA şi Otto Emil Nageli (membru CA în cadrul BVB), Victor Ionescu (director general al OPCOM), Cristian-Sorin Culea (director Energy Management - Enel Romania), Iulius-Grigore Postolache (managing partner al aVilicus Consulting), Gabriel-Andrei Techera (consilier la Cabinetul şefului Cancelariei prim-ministrului), Sinan Kircali (director general adjunct al Garanti Bank). Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Administraţie este de doi ani.CCP.RO va găzdui infrastructura care va permite relansarea şi dezvoltarea pieţei derivatelor în România şi va asigura mecanisme noi pentru diminuarea şi transferul riscurilor la nivelul pieţelor deservite, şi anume pieţele operate de BVB, respectiv de OPCOM, contribuind la creşterea încrederii şi activităţii pe aceste pieţe. CCP se va interpune între părţile tranzacţiei, devenind contraparte pentru fiecare cumpărător, respectiv vânzător, şi va garanta finalizarea decontării tranzacţiei prin aplicarea de mecanisme specifice pentru administrarea riscului.Pentru investitorii sau participanţii care activează pe piaţa de capital locală, existenţa CCP va permite introducerea şi dezvoltarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate (cu activ suport acţiuni, mărfuri, obligaţiuni, indici, curs de schimb etc.).