Procesul lui Ponta a ajuns la FINAL: Magistraţii îl ţin în TENSIUNE pe fostul premier până la finalul lunii februarie

Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, vineri, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosarul Rovinari - Turceni, în care este acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor. Instanţa a stabilit ca ultimul termen al procesului să se desfăşoare pe 27 februarie, când vor avea loc dezbaterile finale, potrivit AGERPRES.

Dan Şova a cerut, prin avocat, ca şedinţa să nu fie publică, însă judecătorii i-au respins cererea, mai ales că Victor Ponta a fost de acord cu participarea jurnaliştilor la proces.



Pe parcursul a două ore, Ponta a răspuns întrebărilor adresate de judecători şi procurorul de şedinţă, în legătură cu împrejurările în care a intrat în posesia unui autoturism Mitsubishi şi contractele încheiate cu casa de avocatură a fostului senator Dan Şova, inculpat şi el în acest dosar.



În legătură cu acuzaţia de complicitate la evaziune fiscală, Ponta a spus în sala de judecată că nu înţelege fapta de care este acuzat de DNA.



"Prin raportul de expertiză întocmit la urmărirea penală s-a stabilit că am plătit la timp toate taxele şi impozitele aferente sumelor primite prin convenţia de conlucrare încheiată cu SCA 'Şova şi Asociaţii', iar ANAF nu s-a constituit parte civilă împotriva mea, pentru că nu s-a constatat un prejudiciu. În urma controlului ANAF din 2011, s-a constatat că toate facturile emise în baza convenţiei de conlucrare au fost înregistrate în contabilitate şi s-au plătit taxele şi impozitele aferente acestora. Atâta timp cât am plătit toate taxele şi impozitele nu reuşesc să înţeleg care a fost implicarea mea în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală", a declarat Ponta.

Pe de altă parte, Ponta a afirmat că, în anul 2008, l-a întrebat pe Şova dacă poate beneficia, la fel ca ceilalţi avocaţi din SCA Şova şi Asociaţii, de o maşină de serviciu.



"În toamna anului 2008, neavând alt autoturism, l-am întrebat pe Şova dacă aş putea avea şi eu o maşină în acelaşi regim cu ceilalţi asociaţi ai firmei de avocatură. Şova mi-a spus că ceilalţi asociaţi au autoturisme cu o valoare în jur de 50.000 de euro. Am ales un autoturism Mitsubishi Evo, cu un preţ de 35.000 euro, pe care l-am folosit atât în oraş, dar şi în activităţi sportive. Eu am configurat maşina şi am ridicat-o de la importator, însă firma de leasing a fost aleasă de casa de avocatură a lui Şova. Nu am folosit maşina în activităţi sportive, pentru că autoturismul a venit în octombrie 2008 şi atunci nu mai erau competiţii sportive. În decembrie 2008, am devenit membru al Guvernului şi m-am suspendat din activitatea de avocat, astfel încât a încetat şi contractul cu SCA 'Şova şi Asociaţii'. L-am întrebat pe Şova dacă este dispus să preiau eu contractul de leasing şi a fost de acord. Am încheiat un contract cu o altă firmă de leasing şi 90% din preţul maşinii l-am plătit din salariul meu. Autoturismul l-am folosit în competiţii sportive abia în 2010, când plăteam eu ratele", a explicat fostul premier.



De asemenea, Victor Ponta a spus că nu înţelege nici acuzaţia de spălare de bani care apare în rechizitoriu.



"Cunosc faptul că SCA 'Şova şi Asociaţii' avea venituri mari. Eu am primit prin convenţia de conlucrare suma de 181.000 lei, ceea ce reprezenta 1%. Nu văd cum aş putea spăla 1% din veniturile obţinute de 'Şova şi Asociaţii'. Suma de 51.000 lei a fost folosită pentru plata taxelor şi impozitelor. Nu aveam de unde să ştiu că o parte din sumele primite prin convenţia de conlucrare ar proveni dintr-un pretins abuz în serviciu pe care l-ar fi comis Şova. Abia în 2009, am aflat de contractele lui Şova şi complexurile Rovinari şi Turceni. În timpul campaniei electorale, Şova a fost criticat public pentru contractele încheiate cu cele două complexuri energetice. Se afirmă în rechizitoriu că banii i-aş fi folosit să cumpăr două apartamente. Acestea au costat 900.000 lei, bani pe care i-am dobândit în urma activităţii de avocat. Apartamentele le-am cumpărat în rate începând cu anul 2006. Nu cred nici acum că Dan Şova a comis infracţiuni", a precizat Victor Ponta.

Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA în dosarul 'Rovinari - Turceni' pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracţiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, şi spălarea banilor, fapte săvârşite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''.



În dosar mai sunt trimişi în judecată senatorul Dan Şova, avocat coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi ''Şova şi Asociaţii'', Laurenţiu Ciurel, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA, Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni, şi Octavian Laurenţiu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni.



Procurorii susţin că, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, Victor Ponta, prin cabinetul individual de avocatură, a obţinut de la SCA ''Şova şi Asociaţii'' suma de peste 181.000 lei, pentru presupuse activităţi efectuate în conlucrare, dar care, în realitate, nu s-au efectuat.