Procurorii se RĂSCOALĂ: cer DEMISIA de URGENȚĂ a lui Tudorel Toader

Ultimele declarații ale ministrului Justiției, Tudorel Toader, provoacă o răscoală a procurorilor, care solicită demisia de urgență a ministrului. Prim-procurorul de la Parchetul Topoloveni, Antonia Diaconu, dar și procurorul Bădan Mihai Claudiu solicită demisia ministrului Justiției și critică dur declarațiile din ultima perioadă ale acestuia.

”Ministrul justiției anunța ca va chema procurori la MJ sa i întrebe de ce au răspuns unor invitații venite de la ambasade.

Ministrul justiției anunța epurări in DNA.

Ministrul justiției îndeamnă condamnatii penal sa se pregătească de formularea de cereri de revizuire in baza unor reglementări ce vor intra in vigoare in viitor.

Ministrul justiției cere instantelor sa ia măsuri pentru respectarea egalității armelor, asta constând in acceptiunea domniei sale in poziția fizica a procurorului in sala de judecată. Intre noi fie vorba, in majoritatea instantelor din țara, biroul procurorului este la același nivel cu cel al avocatului sau apropiat, in funcție de structura sălii, condițiile de desfășurare a ședințelor nefiind dintre cele mai bune, chiar deloc, dar asta nu preocupa. Pe de alta parte, egalitatea armelor se referă la instrumentele procedurale si la echilibrul participanților, dar e tentant sa mai poți umili niste oameni incomozi.

Ministrul justiției amenință voalat Procurorul general al României si Presedintele Înaltei Curți.

Ministrul justiției anunța ca va afla despre cele 300 de dosare privind magistrații, existente la DNA, se va interesa de structura acelor magistrați, presupune ca majoritatea sunt judecători, presupune ca majoritatea sunt de penal si apoi anunța ca va face evaluări.

Ce nu spune domnul ministru este ca dosare cu magistrați sunt la toate cele 15 Parchete de pe lângă Curțile de Apel din țara, dar ne e mai bine sa vorbim despre cele de la DNA pentru ca la anumite televiziuni suntem adorați si nu ni se pun întrebări incomode. E posibil ca dosarele de la curțile de apel sa fie mai multe sau mai putine. Daca un magistrat are formulata împotriva sa o plângere penală nu înseamnă ca are probleme cu legea. Intr un dosar sunt cel puțin doua părți, la sfârșit una e nemulțumita, uneori dintre acestea unele aleg sa formuleze plângeri penale magistraților. De cele mai multe ori, fără temei. E o țara liberă, încă. E voie sa faci plângeri penale. Așa cum unitățile de parchet sunt obligate sa le înregistreze si sa le dea curs. Intr o țara in care toată lumea se judeca cu toată lumea, va dați seama ca se strâng ceva plângeri. Asta nu înseamnă ca magistrații sunt corupți, ca respectivele dosare sunt instrumente de șantaj fata de judecătorii din penal, ca e un nou fenomen privind infracționalitatea magistraților care trebuie combătut. Si apoi sunt sigura ca domnul ministru știe diferența dintre un dosar in care cercetările se fac “in rem” si dosarele in care exista suspecți sau inculpați.

De ce anume face domnul ministru toate aceste afirmații, nu înțeleg. Nu face niciun serviciu justiției pe care ar trebui sa o susțină.

Din punctul meu de vedere pot sa pun concluzii din spatele sălii de judecată si sa ma dau eventual si jos de pe tocuri când fac asta, dar, hai sa fim sinceri si corecți, manipularea ar trebui sa înceteze, mai ales la acest nivel.

Cred ca e timpul sa cerem demisa domnului ministru. Știu ca nu se va întâmpla, dar pentru pastrarea reperelor mele morale, simt nevoia sa fac măcar asta”, arată procurorul Antonia Diaconu.

De asemenea, procurorul Bădan Mihai Claudiu, de la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Sectorului 4 lansează un atac la adresa ministrului Justiției.

În temeiul hotărârii CEDO din cauza Baka c. Ungariei, înțeleg să-mi exercit dreptul la liberă exprimare, de care se bucură într-o societate democratică și magistrații:

Dacă tot este sezonul evaluărilor din justiție, inclusiv a președintelui ICCJ, pe care, cu totala depăşire a Constituției, şi-o arogă Ministrul Justiției, cred că a sosit timpul să vină în primul rând și să se supună evaluării sau autoevaluării.

Cred că a sosit momentul ca Ministrul Justiției să răspundă, mai ales în calitate de fost judecător constituțional, cum poate să încalce independența justiției și principiile fundamentale de drept, consacrate de Constituție.

A sosit momentul ca Ministrul Justiției să se ocupe și de altceva decât de manipulări și vizitat penitenciare și televiziuni.

A venit momentul ca Ministrul Justiției să se ocupe de îmbunătățirea legislației, nu de masacrarea ei sub false pretexte, de măsuri pentru degrevarea instanțelor de cele peste 3 milioane de dosare, de dotarea instanțelor și parchetelor, de, măcar, văruirea pereților, înlocuirea sobelor și dotarea toaletelor cu hârtie igienică și săpun.

A venit momentul să adapteze politica penală la din ce in ce mai marea complexitate a infracționalitații, să facă demersuri pentru scoaterea poliției de sub controlul MAI și trecerea acesteia acolo unde ıi este locul firesc, respectiv la Ministerul Public.

Dacă nu are astfel de preocupari, atunci de ce mai este în funcție?

De ce se numește,,(Ministrul) Justiției" dacă se preocupă exclusiv de cazurile izolate și nedovedite de abuzuri ale justiției și deloc de îmbunătățirea mijloacelor investigative, necesare pentru reducerea infracționalității și recidivei, ambele în continuă creștere numerică și intensitate sau gravitate?!

Bădan Mihai Claudiu,

procuror cu puțină experiență,

cetățean foarte îngrijorat”, arată procurorul.