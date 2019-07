Procurorul care s-a RETRAS din cursa pentru procuror european, PRECIZĂRI de ULTIMĂ ORĂ privind motivul deciziei

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a anunţat, marți, că unul dintre candidaţii pentru funcția de procuror european s-a retras din competiţie. Procurorul Radu Răzvan Horațiu a venit cu precizări pentru ȘTIRIPESURSE.ro. privind decizia sa.

"Comisia este alcătuită legal, din persoanele care au fost și în trecut, este și președinta CSM, comisia este condusă de ministrul Justiției și alți reprezentanți din direcțiile specifice din Ministerul Justiției. Au fost opt candidați, unul s-a retras ieri, ne-a anunțat că nu se mai prezintă la interviu, dat fiind faptul că ocupă altă poziție, deci avem șapte candidați, iar procedura este foarte transparentă, o să fie și live, conform normelor legale. Interviul are loc în ordine alfabetică. Sper să terminăm astăzi. Vă anunț de pe acum că un candidat ne-a rugat, dat fiind faptul că se află în concediu de odihnă și într-o altă delegație, ne-a rugat ca să avem interviul pe 23", a declarat Ana Birchall.

Ulterior, ministrul a revenit cu precizări, transmițând că dintre cei opt magistrați, doi nu s-au prezentat, respectiv Nicoleta Nolden și Radu Răzvan Horațiu, iar Cătălin-Laurențiu Borcoman a solicitat amânarea interviului pentru data de 23 iulie deoarece nu este în țară.

Procurorul Radu Răzvan Horațiu ne-a declarat că "M -am retras întrucât între momentul înscrierii în procedura de selecție și cel al susținerii interviului am fost delegat de CSM în funcția de adjunct al Parchetului General. Noile atribuții nu îmi permit să mă concentrez și pe alte activități. Pentru moment, prefer muncă de echipă de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Împreună avem multe perspective și provocări de depășit, mai ales că este vorba de un interimat. Personal, am toată încrederea în procedura de selecție acesta fiind și motivul pentru care am decis să mă înscriu la începutul lunii mai."