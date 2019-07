Procurorul DNA, Marius-Cătălin Bulancea, în fața Anei Birchall: 'Cred puternic că justiția trebuie făcută exclusiv în sala de judecată'

Procurorul DNA Marius-Cătălin Bulancea a fost primul candidat care a susținut interviul pentru funcția de procuror european, acesta precizând că nevoia înființării EPPO a fost determinată de o nemulțumire la nivelul UE cu privire la modul în care este combătută frauda.

,,Ca procuror șef de secție am atribuții similare procurorului european. O mare parte dintre dosarele care vor trece in competența EPPO sunt in prezent într-o oarecare măsură sub supravegherea mea. Așa cum rezultă din raportul anual al DNA, aproximativ în fiecare an sunt soluționate aproximativ 1.000 de dosare care au ca scop interesele financiare ale UE”, a declarat Marius Bulancea, conform Mediafax.



,,Mi s-a părut natural ca oamenii care au cea mai mare experiență să fie desemnați de către statul roman.



Am investigat nemijlocit multe cauze complexe în care s-au pronunțat condamnări semnificative. Am o experiență care mi-ar permite să efectuez nemijlocit investigații in situații excepționale. Stăpânesc bine atât limba engleză, cât și limba franceză. Am experiență bogată și în ceea ce privește cooperarea judiciară internațională în materie penală, dar și cooperarea cu instituții internaționale, am făcut parte din delegații ale statului roman. Am fost reprezentatul Ministerului Public in proiectul desfășurat de Banca Mondială, care a avut ca obiect o evaluare de ansamblu al sistemului judiciar din Romania”, a mai precizat procurorul Marius Bulancea.

Procurorul a spus că Parchetul European a fost înființat deoarece există o nemulțumire general la nivelul Uniunii cu privire la combaterea fraudei.



,,Cred că nevoia înființării EPPO a fost determinată de o nemulțumire la nivelul UE cu privire la modul în care este combătută frauda cu privire la interesele financiare. S-a simțit că nu este o abordare coerentă”, a mai completat acesta.



Marius Bulancea a declarat că este de acord ca justiția să fie făcută exclusiv în sala de judecată.



„Cred puternic că justiția trebuie făcută exclusiv în sala de judecată”, a declarat Bulancea, după ce a fost întrebat de către ministrul Justiției cum îi va folosi experiența acumulată până acum la nivel european, în privința justiției, ce opinie are despre justiția televizată și cum consider aceste practici.



El a mai spus că face parte din specificul DNA ca aproape fiecare dosar să fie urmărit cu extrem de mare interes de către mass-media și că de aceea este o presiune uriașă dinspre cei care vor să își facă treaba pentru a obține informații din dosare, din timpul anchetelor sau din cursul judecății, informații care în mod usual nu ar trebui să fie publice.



,,Eu am incercat să nu fiu o persoană publică, am încercat cât am putut ca în dosarele pe care le-am instrumentat să nu apară informații în alt cadru decât cel prevăzut de lege”, a mai adăugat acesta.



Marius-Cătălin Bulancea a fost între anii 2008 și 2012 consilier al Procurorului General, între 2013 și 2016 a fost consilier al procurorului-șef DNA, iar în prezent este procuror-șef al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.



Potrivit anunțului inițial al Ministerului Justiției, opt magistrați și-au depus inițial candidatura pentru funcția de procuror european, respectiv: Borcoman Cătălin-Laurențiu, Bulancea Marius Bogdan (procuror de la DNA), Dumitrescu Constantin Claudiu, Ecedi Stoisavlevici Laura, Horodniceanu Daniel – Constantin (fost șef DIICOT), Hach Elena (cu condiția depunerii unor înscrisuri de recunoaștere a gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cel mai târziu până la data susținerii interviului), Nolden Nicoleta și Radu Răzvan – Horațiu.



Dintre cei 8 procurori, 2 nu s-au prezentat, Nolden Nicoleta și Radu Răzvan Horațiu, iar Borcoman Cătălin-Laurențiu a solicitat amânarea interviului pentru data de 23 iulie deoarece nu este în țară.

Ministrul Ana Birchall a anunțat că rezultatele interviului vor fi făcute publice ulterior datei de 23 iulie.