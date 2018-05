Procurorul general, întâlnire la nivel înalt. Ce a discutat Augustin Lazăr cu omologul olandez

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a afirmat marţi că opinia publică trebuie să aibă încredere că, atunci când anumite probleme sunt examinate de procurori, acestea sunt tratate cu profesionalism şi integritate.

Declaraţiile au fost făcute după întâlnirea cu omologul olandez Gerrit van der Burg."Am discutat că este important să dezvoltăm încrederea opiniei publice în Ministerul Public (MP), în fiecare din statele Uniunii Europene, în special în România şi Olanda, astfel încât opinia publică, atunci când vede că anumite probleme sunt în examinarea MP, să aibă încrederea că problemele sunt pe mâini bune, profesioniste, care sunt animate de o trăsătură morală de integritate", a spus Augustin Lazăr.

Lazăr a arătat că discuţiile au evidenţiat preocupările comune privind funcţionarea celor două instituţii, pentru gestionarea problemelor specifice sistemului judiciar, în direcţia consolidării statului de drept.



"Vizita domniei sale a constituit pentru noi o oportunitate suplimentară în direcţia schimbului de bune practici, de stabilire a unor modalităţi eficiente de cooperare judiciară în domenii de interes pentru ambele părţi, cum ar fi criminalitatea transfrontalieră, 'cyber-criminalitatea', infracţiunile care ţin de traficul de droguri, traficul de bunuri culturale şi altele", a adăugat Augustin Lazăr, într-o conferinţă de presă, la finalul întâlnirii cu omologul olandez, scrie agerpres.ro.



Şeful Ministerului Public a mai spus că le-a prezentat colegilor olandezi preocupările în privinţa modernizării MP şi a vorbit despre investiţia a circa 70 de milioane de lei în informatizare.

"Am abordat multe probleme de actualitate, cum sunt cele privind asigurarea independenţei instituţiilor Justiţiei, privind protejarea statutului procurorului - sunt probleme de actualitate care au fost şi sunt încă frecvent abordate la nivel european. Am discutat despre instituţia procurorului european, o instituţie nouă, de actualitate, care trebuie cunoscută şi aprofundată de către toţi procurorii europeni", a precizat Lazăr.



La rândul său, Gerrit van der Burg a vorbit despre investigaţiile comune româno-olandeze, precum cele din domeniul traficului de persoane, traficului de droguri şi returnarea unor bunuri şi obiecte de valoare culturală.



"Am vorbit despre trei piloni importanţi pentru munca noastră instituţională - încrederea în profesionalismul şi independenţa Ministerului Public, importanţa respectării statului de drept şi faptul că MP trebuie să aibă posibilitatea să-şi facă treaba în mod independent. Am stabilit că societatea trebuie să se aştepte de la Ministerele Publice să acţioneze cu integritate", a mai arătat procurorul general al Olandei.