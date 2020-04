Procurorul general se răzbună pe contestatarii săi: După ce Iohannis a cerut anchetă, Scutea îngroapă dosarul

Procurorul general al României, Gabriela Scutea, a infirmat toată cercetarea făcută de Parchetul Militar în dosarul privind filajul de la o întâlnire privată a doi magistrați cu doi ziariști, potrivit declarațiilor acesteia pentru Ziare.com.

Reporter: Numirea dvs a fost urmata de un mare scandal de filaj si hartuire a fostului procuror general adjunct si a trei jurnalisti. Dosarul a fost deschis la Parchetul Militar Bucuresti. Dvs ati cerut preluarea dosarului la PICCJ? Unde e acum si in ce stadiu?

Gabriela Scutea: Nu s-a pus niciodata problema preluarii si cine a comentat in acest sens si-a asumat clar ca face afirmatii neconforme realitatii. In privinta acelui dosar am dispus un control pentru a intelege de ce este la Parchetul Militar. Autorul necunoscut e militar, aceasta asertiune mi se pare demna de discutat in seminarii la facultate. Controlul a aratat ca sesizarea din oficiu e legala, insa competenta speciala a Parchetului Militar nu se poate sustine. Formula „exista posibilitatea” ca autorii sa fie militari contrazice CPP, care cere descrierea faptei. Noi stim ca au fost 4 persoane intr-un restaurant, iar sederea si interactiunea lor in restaurant au fost filmate fara acordul lor. Nu erau elemente care sa induca aceasta competenta speciala dupa calitatea persoanei.

Reporter: A fost declinata competenta?

Gabriela Scutea: Inca nu. Am dispus infirmarea intregii cercetari facuta la Parchetul Militar, cu efecte negative pentru partile vatamate, dar temporare, pentru ca dosarul nu e vechi. A ramas doar actul de sesizare din oficiu. Eu nu pot decat sa infirm actele nelegale, urmeaza ca dumnealor sa isi verifice competenta si sa decida catre care parchet trebuie sa orienteze aceasta competenta. Cat timp nu exista neindoielnic elemente catre atrag competenta speciala, este incidenta competenta generala.

Parchetul Militar București s-a autosesizat în 25 februarie și a deschis dosar penal in rem pentru abuz în serviciu și violarea vieții private în cazul imaginilor difuzate de România TV de la o întâlnire privată a doi magistrați cu doi ziariști. Procurorul de caz era Bogdan Pirlog, procurorul care a deschis şi dosarul 10 august, copreşedintele unei asociaţii care a criticat vehement demirea Gabrielei Scutea în funcţia de procuror general, în ciuda avizului negativ al CSM şi în ciuda faptului că a participat la redactarea OUG 13/2017 şi a semnat protocolul neconstituţional SRI-PÎCCJ din 2009. Procurorul avea suspiciuni că filajul a fost efectuat de lucrători ai serviciilor de informaţii.

Despre filajul magistraţilor a vorbit şi preşedintele Iohannis, la scurt timp după incident: "Faptul că cineva reclamă că a fost filat, că au încercat unii să intimideze persoane din justiție, așa ceva nu pot să accept! Iar dacă astfel de situații au existat, eu solicit celor vizați să sesizeze urgent organele abilitate pentru a se verifica și, dacă este cazul, pentru a se lua măsuri ferme. Independența justiției este nenegociabilă și libertatea persoanei de asemenea. Deci, astfel de situații ar fi, dacă s-ar confirma, intolerabile pur și simplu!"