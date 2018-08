Producătorul Simon Cowell a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame

Britanicul Simon Cowell, producător muzical şi de televiziune, cunoscut pentru rolul de jurat al programului „American Idol”, creator al emisiunilor „The X Factor”, „America’s Got Talent” şi „Britain’s Got Talent”, a primit miercuri o stea pe Hollywood Walk of Fame, scrie news.ro.

Potrivit Reuters, producătorul în vârstă de 58 de ani a spus la ceremonie: „Ultimii 18 ani au fost fantastici. Dacă cineva spune că celebritatea este un lucru rău, nu ştiu despre ce vorbeşte. Este cel mai bun lucru din lume”.

El a fost, timp de nouă ani, începând cu 2001, jurat al emisiunii-concurs „American Idol”. A lansat apoi „The X Factor” în Marea Britanie şi SUA şi variantele britanică şi americană a „Got Talent”. Tot el a pus bazele trupelor One Direction şi Fifth Harmony, care au intrat în portofoliul casei sale de discuri Syco.

Alături de el, la ceremonie a participat, între alţii, Kelly Clarkson, prima câştigătoare a „American Idol”. Ea a afirmat că Simon Cowell a avut mereu talentul de a descoperi oamenii autentici şi a ştiut să îi dezvolte.