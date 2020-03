Prof.Dr. Olga Simionescu, despre echiparea medicilor din prima linie a luptei împotriva COVID-19: Partea cea mai grea este la dezbrăcarea echipamentului (VIDEO)

Prof.Dr. Olga Simionescu, de la Top Derm Clinics și șef al Secției Dermatologie I a Spitalului Clinic Colentina din București face o demonstrație practică cu o echipă de la Institutul Matei Balș despre ceea ce înseamnă pentru personalul medical echiparea cu tot ceea ce trebuie pentru protecția celor din prima linie în lupta cu COVID-19.

”Minunata Catrinel a venit din naveta lor spatiala (Matei Bals) in galaxia noastra si ne-a instruit, pe noi cei din Clinica I Derma Colentina, cum sa ne echipam cu costumul de protectie. Doctor Catrinel Ciuca este un medic specialist boli infectioase pe care-l cunosc foarte bine, fiindca ea si seful ei, Doctorul Catalin Apostolescu (comandant de nava al lor) sunt unii dintre eroii mei (v-am mai povestit ca am avut contact cu mintile lor luminate la patul pacientului). Devotati pacientului, cu simt clinic rafinat, updatati si de o modestie sincera, caracteristica valorilor.

Nu am avut un combinezon (standard sau cel cu botosi atasati) si nici masca FP2 ca in clipul navetei lor spatiale (asteptam ca echipamentele sa vina in Colentina), dar echipa mea inimoasa si cu mine am inteles cum se face, de ce protectia ochilor este esentiala si ca avem nevoie de doua persoane pentru imbracare/dezbracare. Eu am pus prima pereche de manusi, apoi botosii, apoi halatul de protectie, ajutata de imbracator (minunata Catrinel). Urmeaza masca, a doua pereche de manusi, capelina pentru par, vizeta si halatul numarul 2. Odata pusa casca, nu mai poate fi modificata si se intra la pacient. Pericolul este la dezbracare, unde medicul se poate contamina si unde este, de asemenea, nevoie de dezbracator. Aici incepe partea grea si se folosesc echipe de doua persoane. Se incepe cu locul cel mai contaminat, manusile numarul 2, urmeaza halatul de protectie numarul 2, (cu miscari previzibile ca sa nu contaminam prin imprastierea aerosolilor), apoi manusile numarul 1, halatul 1, capelina si masca.

Cei din galaxia noastra eram atenti si cuminti, ma uitam la oamenii care muncesc din greu, zi de zi, cu studentii si cu bolnavii si gaseam in ochii lor solidaritate si nu teama pentru ce poate urma.”, susține renumitul specialist într-o postare pe pagina sa de Facebook.