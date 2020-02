Profesorul Adrian Streinu Cercel explică ce medicament trebuie să luăm pentru a trata gripa

Prof.dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, a explicat, la emisiunea Marius Tucă Show, de ce unii medici ar fi reticenți să ne prescrie Tamiflu când avem gripă și de ce putem să luăm acest medicament chiar dacă suntem vaccinați antigripal.

Citește și: SURSE - PSD a stabilit planul: cum vor MĂCELĂRI valul de OUG-uri date de Guvern

Prof. Dr. Streinu Cercel a atras atenția că pentru tratarea gripei avem la dispoziție medicamente antivirale specifice, pe care trebuie să le luăm însă la recomandarea medicului. Unul dintre aceste medicamente este Tamiflu (denumirea comercială), cu substanța activă Oseltamivir.

„Pentru gripă avem medicația antivirală specifică și medicul face prescripția medicală și avem medicamente atât pentru adult cât și pentru copil, ceea ce e iarăși un lucru foarte bun...Sunt diferite dozele, medicamentul același, că este unul singur. Substanța de bază este oseltamivir și restul are un nume de botez, nu mai spun pentru că am fost aspru criticat că folosesc denumiri comerciale în contextul în care e vorba de un singur preparat, când cel de al doilea...Și acest preparat se poate cumpăra de la farmacie, orice medic are voie să îl prescrie, atenție, deci nu e pe o listă separată”, a declarat, mar'i, prof.dr. Adrian Streinu Cercel.

Cum unii medicii sunt reticenți în a prescrie acest medicament, managerul Institutului Matei Balș a explicat că perioada în care utilizarea Tamiflu a fost limitată s-a încheiat demult, iar orice medic poate să-l prescrie pacienților cu gripă.

“A fost o perioadă în 2009-2010 când a fost problema cu pandemia în care eu am cerut ca acest medicament, eram secretar de stat, să fie cu circuit închis pentru a menține sub control eventualele mutații virale. În momentul de față nu mai e cazul, pentru că am constat cu toții că acel virus pandemic nu a fost atât de agresiv pe cât ne așteptam, dar lumea iarăși e bine să știe că în momentul în care apare un nou virus în circulație nu ai de unde să știi încotro o va lua din punct de vedere al agresivității și din punct de vedere al formelor de boală pe care poate să le dea. Și atunci în astfel de situații trebuie să iei scenariul cel mai prost cu putință și să te pregătești să fii cu toate armele pregătite pentru cea mai critică situație. Și atunci una din măsuri a fost aceasta de restricționare care a fost imediat ridicată imediat în 2011 și practic acum orice medic are posibilitatea să prescrie acest preparat”, a subliniat managerul Institutului Matei Balș.

Mai mult, ne putem trata cu Tamiflu dacă am făcut vaccinul antigripal și totuși ne-am îmbolnăvit de gripă pentru că imunizarea nu ne oferă o protecție sută la sută.

“Poate să ia Tamiflu pentru că și vaccinul generează un răspuns protector în proporție cam de 80%, una peste alta, și ca atare o serie de persoane pot să vină să spună: . Da, e posibil, dar șansa să faci gripă scade cu 80%, dacă faci gripă s-ar putea să ai o problemă mai serioasă, dacă ai și o boală în spate și s-ar putea să nu mai apuci ziua”, a explicat prof. dr., Streinu Cercel.

Managerul Institutului Matei Balș a mai spus că în cazul tratamentului cu Tamiflu, efectele secundare pot fi, în primul rând, greața și vărsăturile.

Prof.dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, candidează pentru postul de rector al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Concursul va avea loc în data de 10 februarie.

Prof.dr.Streinu Cercel s-a înscris în concurs cu proiectul de management pentru perioada 2020-2024 intitulat “Să construim împreună Universitatea de Medicină pentru secolul XXI”.

În acest proiect, managerul Institutului Matei Balș propune digitalizarea UMF Carol Davila și pregătirea universității pentru secolul 21 prin folosirea inteligenței artificiale, devenind astfel o placă turnantă pentru dezvoltarea cercetării; înființarea poziției de architect IT, înființarea unei platforme UMF România, menită să faciliteze colaborarea între universitățile de profil din țară. Totodată, prof.dr. Streinu Cercel propune stabilirea de noi parteneriate în cercetarea științifică prin realizarea de conexiuni cu Parcul Științific Măgurele (Măgurele Science Park), în vederea dezvoltării de noi proiecte de cercetare, aliniate la cele mai noi progrese în domeniu, precum și facilitarea includerii în tematicile lucrărilor de diplomă a mai multor activități de cercetare.

Prof.dr. Adrian Streinu Cercel este absolvent al UMF Carol Davila, promoția 1982. Și-a început cariera didactică în cadrul universității, fiind profesor universitar din anul 2005, precum și conducător de doctorat, membru al Academiei de Științe Medicale din România, membru al Academiei de Medicină Dentară din Paris (Franța), membru Honoris Causa al mai multor universități de profil din țară și străinatate.