Profesorul Gheorghe Mencinicopschi, bolnav după anii de detenție. `Sufletul meu nu acceptă să fiu călcat în picioare în modul acesta josnic`

Starea de sănătate a profesorului Gheorghe Mencinicopschi s-a deteriorat în ultima perioadă, având nevoie de oxigen pentru a respira. Bănuiala familiei este că profesorul eminent, victimă a abuzurilor din dosarul ICA, a contractat în închisoare o boală care acum s-a agravat.

Profesorul, cu o carieră de mai bine de patru decenii în slujba sănătății românilor, a mărturisit că nedreptatea îndreptată împotriva sa și a familiei sale l-a afectat enorm.

Într-un reportaj prezentat în premieră de Luju, Gheorghe Mencinicopschi vorbește despre nedreptățile care i s-au făcut și spune că oricine vrea să vadă, vede cu ușurință înscenarea a cărui victimă a fost.

"Eu am rămas uimit când am văzut cum a rezultat acea enormă fraudă de aproximativ 60 milioane euro sau de dolari, este clar un proces înscenat și politic (...) Înmultindu-se 32.000 de metri pătrați cu 1800 euro, la prețul pieței din 2007. Ori lucrul acesta să știți că pentru a mine a fost halucinant. Mi-am făcut un fel de scenariu... E ca și cum în 2003 cineva mi-ar fi vândut o masină cu 100 lei și apoi vine în 2007 și îmi spune, nu, nu. Îmi esti dator cu înca un milion pentru că mașina ta a devenit una de colecție și acum nu mai costa 100 lei, costa un milion și 100 lei... (...) Aș fi murit până acum dacă m-aș fi știut vinovat! Și cine are buna credință să se aplece și să studieze. Și să vadă că nu există niciun fel de implicare a noastră, a mea, în acest proces (n.n. - de privatizare). Și culmea, nu este niciun fel de fraudă!...Nu am furat, nu am fraudat nimic, nu am facut nimic cu rea intenție. (...) Sufletul meu nu acceptă să fiu călcat în picioare în modul acesta josnic! Și noi avem suflet, și noi avem dureri, și noi avem din când în când niște bucurii. Dar să distrugi, să intri atât de brutal și atât de neomenesc în viața oamenilor nevinovați, mi se pare o crimă mai mare decât ce vreți dumneavoastră!”, a spus Gheorghe Mencinicopschi.