Profilul alegătorului român cu o lună înainte de alegeri (INFOGRAFIE)

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a dat publicității o serie de date defalcate privind structura alegătorilor români. Datele provin dintr-un sondaj de opinie la nivel național desfășurat pe un eșantion de 1.500 de adulți în perioada 5-28 aprilie 2019. Marja maximă de eroare statistică tolerată la nivelul întregului eșantion este 2,5%.

Partidul Social Democrat întrunește intenția cea mai mare de vot în rândurile alegătorilor de peste 60 de ani (48%). Partidul Național Liberal și Alianța 2020 USR - PLUS au intenția cea mai înaltă de vot în rândul celor între 18 și 30 de ani (29, respectiv 22%).

ALDE și PMP au distribuție echilibrată pe grupe de vârstă iar Partidul Pro România are intenția de vot cea mai ridicată în rândul celor între 31 și 60 de ani.

Partidul Social Democrat are cea mai mare intenție de vot în rândul electoratului care are studii sub medii (42%). Alianța 2020 se află la polul opus având intenția maximă de vot (21%) în rândul electoratului cu studii superioare. Restul partidelor au intenție de vot relativ echilibrată în funcție de nivelul de educație.

Din punct de vedere al grupelor de vârstă toate partidele au o distribuție echilibrată.

Datele tehnice: Sondajul a fost realizat la nivel național pe un volum eșantion de 1500 respondenți și are o marjă de eroare de +/- 2,5% la un nivel de încredere de 95% prin interviuri față în față la domiciliul respondenților. Perioada: 5 aprilie - 28 aprilie 2019.