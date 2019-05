Cum votează românii în funcție de regiuni istorice. PSD domină Moldova și Sudul. PNL ia Ardealul. DETALII privind mediul rezidențial (INFOGRAFIE)

Centrul de Sociologie Urbană și Regională CURS a publicat rezultatele unui sondaj de opinie la nivel național desfășurat pe un eșantion de 1.500 de adulți în perioada 5-28 aprilie 2019. Marja maximă de eroare statistică tolerată la nivelul întregului eșantion este +/-2,5%.

În Moldova PSD are 41% urmat de PNL cu 22% USR-PLUS cu 13% ALDE cu 9% și Pro România cu 8%, PMP cu 5%.

În Muntenia (inclusiv București) PSD are 38% urmat de PNL cu 24%, USR-PLUS cu 9%, ALDE cu 14%, Pro România cu 10% și PMP cu 4%.

În Transilvania principalul partid este PNL cu 28% urmat de PSD cu 19%, USR-PLUS cu 15%, UDMR 14%, Pro România cu 8 la sută, PMP și ALDE cu 7% fiecare.

PSD are un profil mai puternic în mediul rural (36 versus 29%). Și PNL are un profil preponderent rural dar în limita marjei de eroare. Alianța 2020, în schimb, are un profil puternic urban (15% față de doar 8% în rural).

Datele tehnice: Sondajul a fost realizat la nivel național pe un volum eșantion de 1500 respondenți și are o marjă de eroare de +/- 2,5% la un nivel de încredere de 95% prin interviuri față în față la domiciliul respondenților. Perioada: 5 aprilie - 28 aprilie 2019.